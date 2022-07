Conheça a maior produtora de vinhos verdes no evento virtual “Portugal – Negócios e Investimentos”

Webinar acontece em 14 de julho, às 11h (horário de Brasília) e apresenta a Confederação Empresarial de Alto Minho a investidores brasileiros

Realizado pela Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil (FCPCB), o evento online “Portugal – Negócios e Investimentos” segue com seu ciclo de eventos focados nas oportunidades de negócios e parcerias entre empresários e instituições de Brasil e Portugal.

A edição apresentará a Confederação Empresarial do Alto Minho – CEVAL, uma associação privada sem fins lucrativos e de utilidade pública que está localizada em uma sub-região portuguesa situada no noroeste do país, que se destaca pelas suas belezas naturais, com muita biodiversidade e pela produção de vinho verde.

Luis Faro Ramos – Embaixador de Portugal no Brasil

A apresentação contará com o apoio da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e com a participação de empresas filiadas às 18 Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, inclusive a Câmara Brasil Portugal no Ceará, que tem como presidente Eugênio Vieira. O encontro virtual também contará com a presença de empresas importadoras e exportadoras, autoridades e outros segmentos econômicos com interesse nesse mercado. Além disso, servirá como incentivo para pessoas que querem imigrar e não sabem qual região seguir.

Nesta edição, o convidado especial será Luís Ceia, presidente da CEVAL e contará com a participação de Luís Faro Ramos, embaixador de Portugal no Brasil, de Armando Abreu, presidente da Federação das Câmaras e com a moderação de Mauro Costa, Diretor da AD2M Comunicação. O evento será realizado de forma virtual no dia 14 de julho, via Google Meet e transmitido no canal da Federação no Youtube (Link ), às 11h, horário do Brasil, e às 15h, horário de Portugal.

Para participar do webinar “Portugal – Negócios e Investimentos” é necessário prévia inscrição por meio no Link https://youtu.be/DbBpWeMQv18. Para mais informações [email protected] .