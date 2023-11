Conheça a jornada da “Boutique do Fardamento” em Feira de Santana

Bordô Fardamentos e Bordados foi apelidado de ‘Boutique’ pela clientela. A loja é especialista em bordados digitais e atende principalmente profissionais da saúde e escritórios

A loja ‘Bordô Fardamentos e Bordados’ está prestes a comemorar três anos de sucesso absoluto, marcando sua presença como especialista em bordados digitais e fardamentos personalizados na região de Feira de Santana, na Bahia. Fundada em fevereiro de 2020, durante o auge da pandemia, a ideia de trabalhar com bordados digitais surgiu da necessidade de mudança da proprietária, Joselita de Jesus Santos Oliveira, de 46 anos, carinhosamente conhecida por Josy.

De um lado, a dificuldade em continuar a exercer a profissão de professora, trabalho que desempenhava há 15 anos, e do outro, a necessidade de encontrar algo para recomeçar. Diante da situação, ela percebeu a crescente demanda por produtos para o lar, à medida que as pessoas passavam mais tempo em casa durante o lockdown.

A nova empreitada começou com guardanapos e jogos americanos bordados, e rapidamente evoluiu para toalhas personalizadas, incluindo brasões familiares e iniciais de casais. Josy, com sua visão empreendedora, percebeu o potencial de crescimento e, com a flexibilização das normas da pandemia, ousou expandir para além do tradicional. A loja passou a oferecer fardamentos diferenciados, transformando jalecos em peças que lembram roupas sociais e de festa.

“Muitos jalecos parecem blazers e sobretudos. Alguns profissionais saem do trabalho diretamente para eventos e happy hours porque estão super bem-vestidos,” revela a empresária. O design das peças é uma colaboração entre Josy e uma funcionária especialista em moda, resultando em itens únicos e sofisticados. Atualmente, o catálogo conta com oito itens, mas os jalecos continuam sendo o carro-chefe, conquistando clientes não apenas na área da saúde, mas também em escritórios mais exigentes.

Os scrubs, conhecidos como “pijaminhas cirúrgicos”, também foram reinventados, acompanhando a demanda crescente. Golas polos receberam um acabamento mais refinado e sofisticado, tornando-se uma opção não só para profissionais da saúde, mas também para escritórios que buscam uniformes diferenciados. A clientela, impressionada pela qualidade dos produtos, carinhosamente apelidou a loja de “boutique do fardamento”.

Com a crescente demanda, a loja passou por uma expansão significativa, saindo de um espaço de 10 m² para um quatro vezes maior. Além disso, a equipe cresceu de duas para seis funcionárias, permitindo a divisão de tarefas e a produção eficiente dos bordados impecáveis que se tornaram marca registrada da loja.

Josy, no entanto, enfrentou dilemas ao perceber a necessidade de ampliar o espaço para atender aos pedidos crescentes. Foi então que ela decidiu investir em sua própria capacitação, presenteando-se com um curso de Inteligência Emocional em São Paulo, no ano de 2022. Essa experiência foi crucial para superar dúvidas e medos, permitindo que ela tomasse a decisão de expandir seu negócio com confiança.

Desde o curso, a loja experimentou um crescimento ainda mais expressivo, conquistando uma clientela ainda mais exigente. Para Josy, o sucesso está ligado à busca pela qualidade, e ela acredita que “quem gosta de qualidade, reconhece bons produtos de longe.” A “Boutique do Fardamento” continua a escrever sua história de sucesso em Feira de Santana, destacando-se como referência em bordados digitais e fardamentos personalizados.

Além da empreitada como empresária, a baiana ainda se desdobra como uma mulher multitarefa em uma rotina que mescla a administração da loja, o cuidado com a mãe de 80 anos, a atenção aos dois filhos, o que inclui duas visitas semanais ao filho de 19 anos que estuda Medicina em Salvador e até mesmo a prática de tiro esportivo aos domingos.

“No início da loja, a maior dificuldade foi mudar da área da educação para o comércio, eu precisei adquirir muitos conhecimentos acerca de administrar uma loja, pois tinha saído de uma área muito distinta. No decorrer da trajetória, os maiores desafios da loja são manter a qualidade do produto e do atendimento, pois são os pontos mais fortes da Bordô”, comenta Josy.

Essa história revela não apenas a habilidade de uma mulher que precisa se equilibrar múltiplos papéis, mas também sua determinação em manter uma vida plena e satisfatória. Sua trajetória inspiradora ressalta a força das mulheres que, mesmo diante das adversidades, continuam a desempenhar diversos papéis com força e resiliência.