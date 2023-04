Conheça a história inspiradora de Allef dos Gêmeos, empreendedor e fenômeno das redes sociais

O palestrante, empreendedor e criador de conteúdo já acumulou mais de um milhão de seguidores no Instagram e fala da responsabilidade de inspirar diretamente tantas pessoas

Do nordeste para o mundo. O empreendedor Allef dos gêmeos é um verdadeiro fenômeno da internet e conquistou mais de um milhão de seguidores em apenas uma das suas sociais. Sempre com mensagens de motivação e incentivo ao seu público, ele entende, que como influenciador, tem um papel importante para o país e para a sociedade. “Deixei de ser uma pessoa física e me tornei uma figura pública”, reconhece.

“É importante que eu leve uma mensagem de motivação para um país tão desigual”, afirma consciente, o influenciador

Allef conta que seus passos são importantes para quem o acompanha. “Quando nos tornamos públicos, a pessoa Allef torna-se referência para o público. Eles querem saber o que eu tenho a dizer. Querem se inspirar em quem empreendeu e conseguiu avançar”, pondera ele.

Allef dos Gêmeos acumula mais de 1M de seguidores em seu perfil oficial no Instagram

“É importante que eu leve uma mensagem de motivação para um país tão desigual e uma sociedade tão segregada. Deveríamos nos reconhecer mais uns nos outros. Digo sobre a busca de possibilidades”, conscientiza.

Para Allef, as redes sociais são uma forma de voz para quem ainda não conseguiu falar

Segundo ele, estar nas redes sociais é uma forma de voz para quem ainda não conseguiu falar. “Muito do que eu falo, é o que escuto de pessoas. Há pessoas que estão desmotivadas, e eu tento motivá-las. Isso é importante para nosso país e sociedade. Estamos descrentes e desacreditados. É preciso motivação e estímulo. Vamos todos vencer da nossa forma. Se quer ser empresário, vá atrás e siga seus sonhos”, concluiu ele.