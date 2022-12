Conheça a história do hacker brasileiro que invadiu a Nasa

Biografia será lançada no Rio de Janeiro neste sábado, 2 de dezembro, na Livraria Travessa do Shopping Leblon

Wanderley Abreu Jr, o hacker que desbaratou crimes na internet, inovou no empreendedorismo digital, invadiu o sistema da Nasa quando era adolescente e acabou sendo convidado pela empresa para trabalhar e mostrar as falhas de seu sistema, vai lançar sua biografia, neste sábado (3), às 18h, na Livraria Travessa do Shopping Leblon.

Entrar no supercomputador mais rápido do mundo aos vinte e um anos foi apenas uma das façanhas — ainda que a mais famosa — do brasileiro Wanderley Abreu Junior, ex-hacker conhecido pelo nickname que usava: Storm. Neste livro, o jornalista Alessandro Greco, nos apresenta sua fascinante trajetória.

Desde criança Wanderley Abreu Junior hackeava o sistema para conseguir o que queria. Depois de invadir a Nasa e ter que ir aos Estados Unidos para dar explicações sobre o ocorrido, atuou com o Ministério Público do Rio de Janeiro ajudando a identificar mais de duzentos pedófilos, na operação que ficou conhecida como Catedral Rio.

Aos 25 anos já tinha criado e vendido sua primeira empresa — a Storm Development — e desde então nunca mais parou de desenvolver criações inovadoras na área computacional.

Wanderley hoje usa seus talentos de hacker para analisar tudo o que acontece no campo da tecnologia, desenvolvendo algoritmos, observando o funcionamento de sistemas operacionais, firewalls e todo tipo de segurança on-line, uma de suas especialidades.

Também trabalha para instituições como a Nasa em projetos aeroespaciais de grande porte, por exemplo, a sonda Perseverance que pousou em Marte em 2021, e o telescópio James Webb, lançado no fim desse mesmo ano, para observar os confins do universo.

Em um mundo hiperconectado, a trajetória de Storm sintetiza não só a cultura hacker, mas nos conduz por uma estimulante viagem pela história da tecnologia, suas conquistas e dilemas.