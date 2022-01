Conheça a estreante Bárbara Brito, mineira bailarina do Faustão

A coluna está apresentando diariamente as novas componentes do tradicional balé do Faustão

Assim como dia 17, segunda-feira, o programa “Faustão na Band” estreará, Bárbara Brito também. A mineira, de Belo Horizonte (MG), é uma das bailarinas que compõem o time de novatas do apresentador, mas engana-se quem pensa que é a primeira vez que ela tem contato com Fausto Silva.

A bailarina, de 24 anos, já participou como integrante do quadro “Ding Dong”, no extinto “Domingão do Faustão”, na Rede Globo — inclusive, tem diversos vídeos de suas participações em seu Instagram (@babibritoo). Bárbara tem experiência em dança do ventre, contemporânea, jazz, afro e danças de rua.



Atualmente está concluindo licenciatura em Teatro pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), mas já tem no curriculum: Workshop de Interpretação para TV e Cinema, ministrado por Ricardo Connti; Curso de Artes Dramáticas do Net; e Curso Livre de Teatro ministrado por Júlio Cesar.

Bárbara também é apresentadora e apresenta o programa “Dicas BNDES” no canal oficial do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no Youtube

