Conheça a doença que afeta 75% das mulheres e que pode atrapalhar durante a folia de Carnaval

Carnaval chegando, bloquinhos e trios elétricos ditando o ritmo nas ruas, clima de pegação para embalar solteiros e apaixonados. Este é o momento de folia e diversão, mas também do consumo de bebidas alcoólicas, sono irregular e alimentação desequilibrada.

No Carnaval, cuidados com a higiene íntima demandam uma atenção especial

É nesta época também que os cuidados com a higiene íntima demandam uma atenção especial. A umidade e o abafamento podem colocar a vulva e a vagina em risco — por isso, bactérias e infecções são comuns nesta época do ano, como por exemplo o fungo Candida albicans, que causa a famosa e temida candidíase.



A infecção acomete cerca de 75% do público feminino, segundo dados da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo (Sogesp); 52% das mulheres brasileiras já tiveram candidíase ao menos uma vez na vida, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Ibope. Entre os principais sintomas da doença estão: coceira, corrimento e vermelhidão na região da vulva e da vagina, além de dor durante a relação sexual. É fato de que tudo que está relacionado ao Carnaval está ligado ao prazer, porém, apesar da candidíase não ser uma doença sexualmente transmissível, não é recomendado ter relação durante o período agudo da enfermidade.

Marina Ratton, CEO da Feel & Lilit



Com a sensibilidade de auxiliar as mulheres que podem estar enfrentando a candidíase, a femtech Feel & Lilit tem em sua linha de produtos o Sabonete Íntimo Feel, que tem em sua fórmula componentes que ajudam a combater a candidíase.

O produto mantém a região íntima super hidratada e auxilia na diminuição do odor indesejado. Com uma fórmula 100% natural, o produto respeita o pH natural e é testado ginecologicamente e dermatologicamente.



“Quando iniciamos a pesquisa para o desenvolvimento dos nossos produtos, uma das principais dores das mulheres foi a falta de produtos no mercado que ajudassem na prevenção da candidíase, sem perfume e com uma fórmula natural que respeitasse o ecossistema da mulher. Assim surgiu o Sabonete Íntimo Feel, um produto que pode ser usado diariamente e que proporciona sensação de limpeza e bem-estar”, conta Marina Ratton, CEO da Feel & Lilit.