Conheça a cidade argentina mais procurada pelos turistas nas férias de verão: Bariloche

A procura pela cidade argentina deve ter aumento de 15% de turistas, comparado a temporada do ano passado

A cidade argentina, Bariloche, famosa pela prática de esqui, mas que também possui várias outras opções de turismo de aventura e de turismo na natureza, dois segmentos dos mais requisitados na região, deve ter um aumento de 15% de turistas agora no verão, comparado a 2021.

Atividades terrestres, como caminhadas ou trekking por diversas trilhas são sucesso na cidade argentina

Durante o período de inverno passado, a cidade chegou a registrar 95% de ocupação hoteleira. Apesar do período mais frio do ano ser o mais procurado para visitas na região, por conta da neve, a cidade também vem sendo descoberta em outras estações por conta da variedade de atrações turísticas.

Algumas dessas atrações são até mais vantajosas de serem apreciadas nos meses mais quentes. A Emprotur, entidade de fomento e promoção turística de Bariloche, listou algumas das principais atividades que você pode fazer durante os meses de verão. “Entre os destaques estão as atividades do turismo de aventura, incluindo mergulho, kitesurf, trekking, escaladas e arvorismo”, ressalta o secretário de Turismo de Bariloche, Gaston Burlon.

Passeios diversos

Poucos sabem, mas Bariloche também abriga lagos com praias para se refrescar durante o verão, como a Playa Bonita, Playa Bahia Serena, Playa Munoz, Playa Melipal e Playa Bahía López. Há ainda o Lago Guillelmo, de águas azuis e com tonalidade verde-esmeralda; o Lago Gutiérrez, conhecido como ‘lago verde’, com praias e cachoeiras; e o Lago Nahuel Huapi, com praias urbanas.

Outra opção bastante procurada pelos turistas são as atividades de aventura, incluindo a prática de mergulho como a mais requisitada.

Secretário de Turismo de Bariloche, Gaston Burlon

O rafting também faz sucesso em Bariloche. A descida pelos rios do parque nacional Nahuel Huapi possibilita o percurso por bosques extensos na região. Durante o verão, o volume de água aumenta, formando lacunas e ondas que produzem volumes de alta intensidade. As excursões são feitas em balsas infláveis com capacidade para 10 pessoas.

Há os passeios de caiaque, que permitem explorar vários lagos, como o Nahuel Huapi, Moreno, Gutiérez, Hess, Los Moscos, Fonk, Guillelmo, Steffen, Roca, entre outros. Com a atividade, há a possibilidade de desfrutar da vista dos montes da Cordilheira dos Andes.

O kitesurf é outro esporte que possibilita ao aventureiro deslizar sobre a água em pé em uma prancha puxada por uma lancha. A atividade tem o lago Nahuel Huapi como um dos locais mais populares para a prática.

Além dessas atividades, há ainda a navegação pelo Nahuel Huapi, que proporciona uma experiência diferente de apreciação do principal lago de Bariloche e atividades terrestres, como caminhadas ou trekking por diversas trilhas e outras atividades nas alturas, como o arvorismo e escaladas em diferentes níveis de altura. Escolha suas melhores opções e divirta-se!