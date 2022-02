Conheça a brasileira que é referência em mármore nos EUA e chamou atenção no “Premio Lo Nuestro”

Cristina de Oliveira postou ao lado de Simaria no tapete vermelho

Muito conhecida na comunidade latina e norte-americana, Cristina de Oliveira é uma personalidade que chama atenção por onde passa pelo carisma e estilo. Recentemente, ela virou assunto após desfilar no tapete vermelho do “Premio Lo Nuestro”. Por trás de uma linda mulher, há também grandes negócios.

Cristina já é amiga íntima das celebridades brasileiras



Mesmo com uma conta privada no Instagram, Cristina tem milhares de seguidores e é muito conhecida na região de Boston, em Massachusetts. Quem falou muito sobre ela é Rodrigo Branco, empresário e consultor de marketing nos Estados Unidos. Ele é responsável por grandes eventos no exterior e sempre faz questão da presença da empresária.

Cristina tem 41 anos e é dona da Discover Surfaces, uma empresa grande, mas familiar, que emprega 300 brasileiros no exterior. A marca é considerada a maior importadora de mármore dos Estados Unidos e proporciona serviços de excelência para parte residencial, comercial e de design por mais de 25 anos.



A “Discover Surfaces” está em quatro cidades, sendo nos estados de Massachusetts, Flórida e Connecticut



A empresária chegou nos Estados Unidos para estudar e começou a trabalhar em um restaurante. Tempos depois, ela decidiu começar a trabalhar com revestimentos, até chegar no mármore. Além dos grandes eventos que participa e do grande negócio que tem em mãos, Cristina também sempre tira tempo para família. Ela é casada com Victor Oliveira há 25 anos e tem dois filhos.



Mesmo não trabalhando com moda, Cristina já está ditando tendências e virando inspiração para outras mulheres



Para grande noite do “Premio Lo Nuestro”, Cristina esteve no tapete vermelho ao lado da cantora Simaria, que faz dupla com a irmã Simone, Rodrigo Branco e o modelo Mattia Seoli. Em meio a tantas celebridades e lindos vestidos, a empresária se destacou com um look belíssimo da Balmain.