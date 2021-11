Congresso ‘UNIDAS’ retoma experiência presencial, pela primeira vez, em Brasília

Com o tema ‘Desafios da Saúde Coletiva no Segmento Suplementar’, congresso também poderá ser acompanhado online

– Brasília recebe, pela primeira, a 24ª edição do Congresso UNIDAS. O evento promovido pela União Nacional da Instituições de Autogestão em Saúde será realizado nos dias 1, 2 e 3 de dezembro no CICB – Centro Internacional de Convenções do Brasil. Para debater os desafios da saúde coletiva no segmento suplementar, especialistas de diferentes setores trarão sua visão sobre a saúde, o futuro e como toda revolução tecnológica impactará o setor.

O Congresso UNIDAS acontecerá no formato híbrido. Os participantes poderão assistir às palestras de forma presencial, assim como no formato virtual. Contudo, diferentemente da última edição, em que o foco foi maior no on-line em razão da pandemia do coronavírus, neste ano, a experiência presencial será incrementada para propiciar um ambiente de network e troca de conhecimentos ainda mais ricos para os participantes. Cerca de 15 expositores já estão confirmados, além de pitchs especiais com healthtechs, para quem acompanhar o evento na capital federal.

Presidente da UNIDAS, Anderson Mendes

“O setor sofreu um profundo processo de transformação em razão da pandemia. Entender os desafios coletivos que a saúde suplementar tem é uma necessidade imediata. Assim, poderemos prestar a melhor assistência aos nossos beneficiários, de maneira sustentável, usando toda tecnologia e inovação disponíveis”, explicou o presidente da UNIDAS, Anderson Mendes.

Ele também lembra que o próprio congresso se transformou, devido ao cenário que vivemos. “Em 2020, fizemos uma edição quase totalmente virtual. Já para este ano, com boa parte da população vacinada, a experiência presencial será um diferencial para os participantes. De qualquer forma, continuaremos em formato híbrido, reafirmando nosso compromisso em tornar o congresso mais democrático e acessível para as nossas filiadas, disponibilizando a transmissão gratuita das palestras on-line”.

O 24º Congresso UNIDAS reunirá um time de especialistas que debaterá assuntos como: potencialidades e oportunidades para os planos de saúde, o futuro da saúde no mundo, ESG e o futuro dos negócios, inovação na construção de valor em saúde, legislação da saúde suplementar e privacidade e gerenciamento de dados e o papel da segurança da informação.

Entre os palestrantes internacionais, destaque para Robert Janett, professor da Harvard Medical School (EUA), e Carla Barbosa, professora da Universidade de Coimbra (Portugal).

O evento acontece em formato híbrido – presencial e virtual, no CICB – Centro Internacional de Convenções do Brasil, Brasília, DF, nos dias 1, 2 e 3 de dezembro de 2021. Inscrições são feitas pelo site com vagas limitadas.

