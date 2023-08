Congresso Fotona South America reúne especialistas globais em São Paulo para tratar de inovação estética e médica

Evento promete revolucionar tratamentos a laser, desde estética à ginecologia, com debates, palestras e tecnologias avançadas

A busca incessante por métodos médicos menos invasivos e mais naturais tem impulsionado a indústria de tratamentos estéticos e restauradores. O destaque dessa tendência fica por conta das tecnologias bioestimuladoras do colágeno, que estão rapidamente se tornando uma parte integral da medicina contemporânea. Um estudo conduzido pela Mordor Intelligence, especializada em análise industrial, prevê um crescimento anual de 7,5% no mercado de Lasers estéticos até 2026.

Em sintonia com essa evolução, a empresa pioneira no campo das inovações médicas, Fotona Brasil, comemora seus 60 anos de existência com um evento inédito e impactante. O Congresso Fotona South America International Laser Meeting está programado para ocorrer nos dias 25, 26 e 27 de agosto, no renomado Hotel Renaissance, em São Paulo.

Esse encontro reúne especialistas clínicos líderes mundiais das áreas de Ginecologia e Dermatologia, com o objetivo de compartilhar conhecimento, atualizar protocolos médicos e apresentar novas tecnologias de tratamento a laser.

Entre os palestrantes confirmados, destaca-se a presença da renomada dermatologista Dra. Doris Day, embaixadora da marca Fotona, que compartilhará suas percepções sobre os avanços mais recentes na área. A questão da saúde feminina também está em foco no evento, com a VELA Academy, uma organização científica dedicada à pesquisa médica em ginecologia, promovendo debates sobre tratamentos não invasivos e restauradores.

Na esfera da dermatologia, que já testemunhou muitos avanços com tratamentos a laser, o congresso promete apresentar novos protocolos de combate ao Melasma, uma condição que afeta cerca de 35% das mulheres adultas, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Além disso, uma inovação aguardada é a nova ponteira de alta frequência para o tratamento da calvície, bem como um método minimamente invasivo que utiliza a tecnologia do laser guiado por fibra óptica. Essa abordagem versátil, que envolve a passagem de um fio de fina espessura logo abaixo da pele, oferece soluções para problemas como flacidez, gordura localizada e hiper-hidrose.

“Nosso compromisso é introduzir à comunidade médica as mais novas tecnologias e métodos inovadores de tratamentos a laser, com responsabilidade, para melhorar a saúde e a qualidade de vida dos pacientes”, compartilha Federico Blaustein, CEO do Fotona Brasil.

Em consonância com essa visão, o congresso também celebra os 60 anos da empresa com um projeto social transformador. Em parceria com instituições como o Instituto Alok, SAS Brasil, Gas Live e Clínica Romana, o Laser Fotona está empenhado em proporcionar tratamentos a laser de ponta, inicialmente voltados para a ginecologia, odontologia e, no futuro, para a dermatologia. O projeto visa beneficiar gratuitamente cerca de 1000 pessoas de comunidades carentes, por meio de uma ação estruturada em colaboração com o Sistema Único de Saúde (SUS) do Rio de Janeiro e associações locais.

O Congresso Fotona South America International Laser Meeting promete ser um evento de proporções globais. Depois de percorrer diversos países ao longo de um ano, ele culminará em seu país de origem, a Eslovênia, em 8 de maio de 2024. A congregação de mentes brilhantes, as inovações revolucionárias e a busca pela melhoria da saúde e qualidade de vida dos pacientes definem esse evento como uma jornada imperdível no mundo da medicina e estética.