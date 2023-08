Congresso em São Paulo terá palestra sobre preservação da fertilidade com a Dra. Marise Samama

Evento acontece no dia 18 de agosto e abordará questões como endometriose, mioma e tumores de Ovário

No próximo dia 18 de agosto, 28º edição do Congresso Paulista de Obstetrícia e Ginecologia, em São Paulo, terá uma palestra sobre preservação da fertilidade com a ginecologista Marise Samama, pioneira como doutora e pesquisadora da área de Reprodução Humana no Brasil.

Maior Congresso da área de Ginecologia do Brasil e que acontece nos dias 17, 18 e 19 de agosto Crédito: Divulgação



A palestra promete ser uma aula com a temática ‘Preservação da fertilidade feminina prévia à cirurgia Ginecológica benigna (endometriose, mioma, tumores de Ovário)’. Além de ginecologista e obstetra, Dra. Marise é fundadora e presidente da AMCR: Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil, entidade sem fins lucrativos, suprapartidária e pesquisadora nas linhas de implantação embrionária, estimulação ovariana, entre outras temáticas. A Dra também é professora e cofundadora da pós-graduação em Reprodução Humana do Instituto de Ensino e Pesquisa em Medicina Reprodutiva de São Paulo e reflete os seus estudos ao conhecimento da saúde feminina.

Palestra da Dra. Marise Samama acontece no dia 18, no Transamérica Expo Center, a partir das 15h45 Crédito: Divulgação



A AMCR foi fundada em março de 2021 pela Dra. Marise Samama e possui 47 associadas pós-graduadas da área da saúde, distribuídas em todas as regiões do Brasil. A associação é fruto da vontade dessas mulheres (cientistas, médicas, biomédicas e profissionais de saúde), que defendem a igualdade de oportunidade entre gêneros, reconhecimento e valorização da mulher e da ciência e atuação das mulheres nas áreas de saúde feminina e Reprodução Humana.

Esta é a segunda edição em que o Congresso acontecerá presencialmente após a pandemia Crédito: Divulgação



Durante o Congresso SOGESP – o maior da área de Ginecologia do Brasil e que acontece nos dias 17, 18 e 19 de agosto – Dra. Marise Samama será um dos destaques. O evento terá ainda cursos, fóruns, top temas e outras atividades aos participantes do evento. Além disso, reunirá milhares de especialistas no ramo e trará uma premiação aos trabalhos originais em Ginecologia e Obstetrícia no valor de mil, até 10 mil reais, do primeiro ao quinto colocado. Esta é a segunda edição em que o Congresso acontecerá presencialmente após a pandemia.



