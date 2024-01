Jantar será feito com ingredientes do Cerrado

Acontecerá nesta quinta-feira (25/01), a partir das 19h, o evento de inauguração da primeira Confraria Cultural do Piselli, em Brasília. A inauguração que será realizada em colaboração com a Ercoara, marca produtora de vinhos finos, contará com chefs das duas casas, que criarão um menu em cinco etapas, feito com ingredientes autênticos do Cerrado e harmonizado com cinco rótulos, proporcionado aos presentes uma deliciosa experiência gastronômica.

Os vinhos escolhidos para esta experiência sensorial incluem um sofisticado vinho branco e uma vertical de três tintos, o Vinho Maná Safras 2020, 2021 e 2022, todos oriundos do mesmo vinhedo, entretanto de tempos diferentes. Além disso, o evento terá a presença do prestigiado Vinho Maná Reserva da Família, que pertence a edição limitada reservada somente para o uso em concursos, não sendo comercializada.

A inauguração da Confraria receberá a apresentação musical da dupla Mariana e Renata, que cantarão uma trilha sonora cativante. Quem estiver interessado em participar do evento, que incluirá o jantar harmonizado e participação musical, pode adquirir um ingresso no valor de R$340 por pessoa mais o serviço. A compra pode ser feita de forma antecipada por meio do telefone (61) 9 8172-3806, visto que as vagas para presença no evento são limitadas.

Confraria Cultural do Piselli, em Brasília, será inaugurada com show musical e jantar harmonizado com vinhos

