Confirmado! ‘’Alma Gêmea’’ e ‘’O Beijo do Vampiro’’ são os próximos reprises do Canal Viva

Após muitas especulações durante a semana, as reprises que irão substituir as novelas “Paraíso Tropical” e “Sonho Meu” foram, enfim, confirmadas pelo canal de TV paga, Viva: “Alma Gêmea” e “O Beijo do Vampiro”, sendo a última nunca reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”, faixa de reprises de novelas nas tardes da Rede Globo.

A novela de Serena, “Alma Gêmea”, estreará no dia 31 de janeiro nas faixas das 15h15 e às 23h40, que hoje é ocupada por “Paraíso Tropical. A trama conta a história da pianista Luna (Liliana Castro), assassinada após participar de uma apresentação por Guto (Alexandre Barillari), amante de sua prima, Cristina (Flávia Alessandra). A alma da pianista reencarna na índia Serena (Priscila Fantin), que anos depois, embarca em uma aventura em São Paulo sem saber que está indo até lá encontrar o seu grande amor — e de Luna —, o florista Rafael (Eduardo Moscovis).

Já “O Beijo do Vampiro” substituirá “Sonho Meu” nas faixas das 12h40 e 1h20 a partir de 28 de fevereiro. A trama, além de contribuir para matarmos a saudade do saudoso ator Tarcísio Meira, conta a busca do vampiro Duque Bóris (Tarcísio Meira) pelo seu filho, Zeca (Kayky Brito), para que a raça dos vampiros não se extinga por conta de uma maldição. É uma trama cheia de aventuras, mas muita comédia, principalmente de Mina, personagem de Claudia Raia.



Ambas as reprises agradaram bastante o público, pois foram grandes sucessos em suas exibições originais.