Confira quais são as previsões para 2023 de Chaline Grazik, a “Vidente dos Famosos”

A sensitiva que nunca errou uma previsão, também indica como entrar no novo ano com mais positividade

Mais um final de ano que chega e nesta época é natural que muitas pessoas recorram ao lado místico da vida para se encontrarem consigo mesmas e assim terem um ano novo diferente e mais otimista. Até porque encarar as dificuldades de frente é algo bem complexo, ainda mais quando não estamos bem conectados com o espiritual.

“Eu prevejo que 2023, infelizmente, não será um ano tão bom assim”, revela Chaline

É por isso que Chaline Grazik, mais conhecida como a “Vidente dos Famosos”, comenta sobre o que podemos esperar de 2023 e o que é possível fazer para ter um ano diferente e mais positivo.

“Eu prevejo que 2023, infelizmente, não será um ano tão bom assim. O espiritual deu uma chance enxergarmos que as coisas poderiam ser melhores, que nós, seres humanos, poderíamos evoluir, mas não evoluímos. Eu vejo algumas coisas que vão acontecer referente à água, ao fogo, à natureza revolta, à natureza devolvendo, literalmente, o sentimento de destruição que foi dado a ela”, alerta Chaline.

Conhecida principalmente por prever a vida de celebridades, a vidente também falou o que vai acontecer no mundo artístico no próximo ano. “Eu vejo muitas perdas de famosos. Será um ano, eu diria, cinza, pois as doenças virão com mais força. Vejo que 2023 será um ano triste e cheio de controvérsias”, relata Grazik.

Chay, como também é chamada, comenta que lapidar a espiritualidade vai auxiliar e muito na mudança do futuro

Chay, como também é chamada, comenta que, mesmo com tudo isso, lapidar a espiritualidade vai auxiliar e muito na mudança do futuro. “Como eu sempre falo, minhas previsões não são para alardear ninguém, mas sim para alertar as pessoas a trabalharem o seu lado espiritual. Só isso pode alterar o rumo de tudo. E a primeira coisa é se apegar mais em Deus, pois o espiritual apoia muito aqueles que acreditam. Porém, também, mostra quem não acredita, que é necessário acreditar em Deus, seja qual for o seu Deus, nesse momento”, direciona a sensitiva.

Apesar de ser um assunto muito discutido nessa época do ano, para Chay, a escolha de trajes para a virada do ano não trará mais positividade e que isso está diretamente relacionado à postura de cada um. “A escolha da roupa não interfere. Na verdade, o que interfere é nossa energia e a forma que pensamos, porque não adianta passar a virada de branco e brigar o ano inteiro. Para que o novo ano seja diferente, é fundamental acreditar em si e ter mais sagacidade”, afirma.

Para finalizar, a vidente oferece uma preciosa dica para aqueles que buscam elementos mais assertivos para auxiliar em uma vida mais proveitosa. “Independentemente da sua fé, indico um banho de boldo, em que se espreme o boldo passando da cabeça aos pés, podendo passar na cabeça, também, às quartas-feiras”.