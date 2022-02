Confira os filmes e séries que estreiam na 1ª quinzena de fevereiro no Prime Video

Os assinantes podem conferir conteúdos exclusivos na plataforma

As férias podem até ter acabado, mas não é por isso que você precisa deixar de se divertir e curtir muitas aventuras. Para garantir a alegria de toda a família, o streaming Prime Video lança vários filmes e séries. Separamos as estreias da primeira quinzena de fevereiro para você ficar de olho e não perder de jeito nenhum!

O “O Show de Truman” estreou no dia 1º e conta a história de um pacato vendedor de seguros (Jim Carrey) que leva uma vida simples. Após conhecer a misteriosa Lauren, ele acaba descobrindo que toda sua vida foi monitorada por câmeras e transmitida em rede nacional



O Prime Video tem os principais filmes e séries, uma lista enorme que com certeza vai te agradar. Os assinantes podem assistir as estreias pela TV, celular ou até off-line, por meio de dowload, e ainda podem perguntar para Alexa quais são os principais lançamentos do mês. A diversão está garantida!

Os 7 primeiros filmes de “Velozes & Furiosos” já está disponível na plataforma com um grande elenco, como Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham e Michelle Rodriguez



Para quem gosta de assistir com dublagem brasileira, pode ter que esperar mais um tempo para ver o filme ou série que está prestes a estrear. Isso porque, diante da situação de pandemia de Covid-19 no país, o Prime Video está focado na saúde e segurança dos dubladores. Então, algumas opções de áudio não estarão disponíveis no serviço em alguns filmes e séries por enquanto.

“Rechear” é um lançamento que conta a história de Jack Reacher, um veterano investigador da polícia militar que recentemente entrou na vida civil. Quando Reacher chega à cidade de Margrave, ele encontra uma comunidade em choque com o 1º homicídio em 20 anos. Os policiais o prendem imediatamente e testemunhas afirmam ter visto Reacher na cena do crime



Para quem não gosta de esperar, já há ótimos lançamentos da última quinzena de janeiro, como “Dia dos Namorados”, “Chicago Fire: Heróis Contra o Fogo (Temporada 4)”, “Chicago P.D.: Distrito 21 (Temporada 4)”, “Um Casamento Real”, “Prenda-me Se For Capaz”, “Grease: Nos Tempos da Brilhantina”, “Meninas Malvadas”, “Star Trek”, “As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras”, “Transformers”, “CSI: Investigação Criminal (Temporada 16)” e muito mais.

Já para primeira quinzena de fevereiro, o que não vai faltar é lançamento.

Em “I Want You Back”, Peter e Emma não se conhecem, mas quando se encontram, uma coisa os liga instantaneamente: ambos foram inesperadamente dispensados por seus respectivos parceiros no mesmo fim de semana

Confira:

Um Lugar Silencioso – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

De Volta Para o Futuro – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

De Volta Para o Futuro II – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

De Volta Para o Futuro III – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Um Tira da Pesada II – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Um Tira da Pesada III – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Chicago Med: Atendimento de Emergência (Temporada 4) – série I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Um Príncipe em Nova York – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

O Lorax, em Busca da Trúfula Perdida – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

E.T.: O Extraterrestre – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

O Chapolin Colorado (Temporada 3) — série de animação I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Chaves em Desenho Animado (Temporada 7) — série de animação I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Velozes & Furiosos – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Velozes + Furiosos – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Velozes & Furiosos: Desafio em Tóquio – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Velozes & Furiosos 4 – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Velozes & Furiosos 5: Operação Rio – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Velozes & Furiosos 6 – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Velozes & Furiosos 7 – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Footloose: Ritmo Contagiante – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

G.I. Joe: A Origem de Cobra – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Gladiador – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Um Hotel Bom pra Cachorro – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Como Perder Um Homem em 10 Dias – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Bastardos Inglórios – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Tubarão – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

King Kong – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais (Temporada 20) – série I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Missão: Impossível – Efeito Fallout – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Sabrina – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

O Resgate do Soldado Ryan – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Scarface – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Atirador – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Ted – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Rugrats, os Anjinhos: O Filme – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

O Show de Truman – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Top Gun: Ases Indomáveis – filme I Data de lançamento: 1º de fevereiro

Reacher — série Original Amazon I Data de lançamento: 3 de fevereiro

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas – filme I Data de lançamento: 8 de fevereiro

I Want You Back — filme Original Amazon I Data de lançamento: 10 de fevereiro

Music – filme I Data de lançamento: 10 de fevereiro

With Love — série Original Amazon I Data de lançamento: 10 de fevereiro

Hyde and Seek – filme I Data de lançamento: 11 de fevereiro

Dupla Explosiva 2: E a Primeira-Dama do Crime – filme I Data de lançamento: 11 de fevereiro

The Office (Temporada 9 Dublada) – série I Data de lançamento: 14 de fevereiro

Hawaii Five-0 (Temporada 6 Dublada) – série I Data de lançamento: 15 de fevereiro

Magnum P.I. – série I Data de lançamento: 15 de fevereiro

O Grito – filme I Data de lançamento: 15 de fevereiro

Lov3 — série Original Amazon I Data de lançamento: 18 de fevereiro

A Maravilhosa Sra. Maisel (Temporada 4) — série Original Amazon I Data de lançamento: 18 de fevereiro

Operação Maré Negra — série Exclusiva Amazon I Data de lançamento: 25 de fevereiro