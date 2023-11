Confira cinco dicas de livros para cuidar da saúde mental ainda em 2023

Os livros ensinam como focar no presente, no que realmente importa, criar uma rotina para começar bem o dia, em como estabelecer hábitos e sobre a importância da vulnerabilidade

Com a chegada do fim do ano, é essencial destacar a importância de preservar a saúde mental. Os desafios diários podem intensificar o estresse e a ansiedade, além disso, os desafios do cotidiano podem afetar negativamente o bem-estar emocional.

Neste sentido, a leitura pode ser alternativa para cuidar da saúde mental. “Os livros nos proporcionam momentos de relaxamento e reflexão, ajudando-nos a compreender melhor nossos sentimentos, desenvolver habilidades de enfrentamento e encontrar inspiração e esperança”, destaca Biatriz Machado, diretora de conteúdo do AYA Books, app desenvolvido pelo Grupo EXA, líder em tecnologia e soluções digitais.

Biatriz ressalta ainda que a literatura tem o poder de nos transportar para diferentes realidades e nos conectar com personagens cujas experiências podem nos ensinar importantes lições. Veja abaixo a seleção de cinco best-sellers disponíveis na plataforma que discutem temas relacionados à saúde mental. Além dos títulos indicados, a plataforma conta com centenas de outras opções que abordam a temática.

1. “O Poder do Agora” – Eckhart Tolle: Um livro que ensina a importância de viver o presente e como isso pode ajudar a lidar com o estresse e a ansiedade.

2. “A Sutil Arte de Ligar o F*da-se” – Mark Manson: Neste livro, o autor aborda a importância de ‘focar no que realmente importa’, e como essa atitude pode impactar positivamente na saúde mental.

3. “O Milagre da Manhã” – Hal Elrod: Um guia prático que ensina como criar uma rotina matinal para começar o dia com mais energia, foco e equilíbrio emocional.

4. “O Poder do Hábito” – Charles Duhigg: Este livro explora como a essência do sucesso reside na compreensão do funcionamento dos hábitos e na habilidade de modificá-los.

5. “A Coragem de Ser Imperfeito” – Brené Brown: A autora compartilha insights sobre a importância da vulnerabilidade, da autenticidade e do amor-próprio para uma vida mais plena e saudável.