Confira as novidades da programação do canal Music Box Brazil para 2023

As novidades na programação do canal Music Box Brasil começam agora, em janeiro, o que é um sinal de que vem muita coisa boa relacionada à música brasileira ao longo de 2023. A primeira estreia envolve os diversos Drops, programas curtos com artistas como Egypcio, Vera Loca, CPM22, Naiara Azevedo e Maria do Relento, entre outros.

Nesse mês os telespectadores também poderão maratonar o que de melhor esteve na programação do canal em 2022. Exemplo disso é a série “O Silêncio que Canta por Liberdade”, dirigida por Úrsula Corona, que retrata o fantasma da ditadura militar que assolou o país por mais de duas décadas e o impacto deste período nefasto na música e cultura do Nordeste. A produção contará com maratonas de episódios nos dias 23 e 24 de janeiro, a partir das 20h30.

Em formato de reality, o programa “Casa Francisco” marcou o lançamento do terceiro álbum do grupo Francisco El Hombre. Com a ideia de aproximar o público da banda e reaproximar seus integrantes, a série mostra o seu dia-a-dia, começando por tarefas simples como cozinhar, passando por desafios, tarefas e também momentos de muita música. A obra será reexibida entre os dias 25 e 27 de janeiro às 20h30.

Também haverá sequência de Hip Hop Brazil, começando no Rio de Janeiro comandado pelo MV Bill, nos dias 16 e 17 de janeiro, às 18h30, e se mudando para São Paulo, com o Rappin Hood, em 18 e 19 de janeiro, também às 18h30. O programa recebe artistas de todas as regiões do país, veiculando seus videoclipes e entrevistando convidados especiais, sempre com a proposta de incentivar o debate acerca de assuntos pertinentes ao mundo do Hip Hop, da música e da sociedade em geral. Ao longo da sua história, a atração já contou com mais de 200 entrevistados.

E a partir do dia 16 de janeiro, às 20h30, o Music Box Brazil passa a contar com uma faixa especial em sua programação que marcará o fim das comemorações dos 10 anos do canal. Serão exibidos shows originais realizados em Brasília, na Bahia, no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. São shows originais de artistas como Sunflower Jam, Duca Leindecker, Choice e Meus Amigos Estão Velhos, entre outros.

A programação especial desse início de 2023 também conta com exibições sequenciais dos programas “Papo com Cachaça”, “Ilumina Sonastério”, “Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo” e “Um Take, um Som”, em dias variados, sempre com início à meia noite.

Voltado exclusivamente para a produção musical brasileira, desde o início de sua operação o Music Box Brazil dedica 24 horas de sua programação à grande diversidade nacional de conteúdo relacionado à música de todos os gêneros. Vai do mainstream ao independente, com rock, pop, samba, sertanejo, funk e outros. São shows, bastidores, documentários e videoclipes, além de programas exclusivos de entrevistas e debates.

Rappin Hood comanda o Hip Hop Brazil

Dos principais fatos de 2022 a serem comemorados destacam-se o recorde de conteúdos exibidos pelo canal – foram mais de 330 horas de atrações inéditas levadas ao ar – e a exibição de mais de 200 shows gravados ou ao vivo.

“O ano passado foi excepcional para a história do Music Box Brazil não apenas pelos 10 anos no ar, mas porque foi marcado pela consolidação da alta qualidade e a diversidade de nossa programação, sempre focada na música brasileira e seus artistas”, celebra Márcio Mazzeron, diretor do canal. “Também crescemos em audiência, seja nas operadoras de televisão por assinatura ou nas plataformas de streaming como a Box Brazil Play”, completa o executivo.