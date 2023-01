Confira 7 filmes para você assistir em família em dias chuvosos

Além de estimular a criatividade, os filmes ajudam a criar laços e anima as férias

Verão é tempo de sol, praia e mar, mas também costuma ser marcado por intensas chuvas. Longe das escolas as crianças costumam utilizar esse período para brincadeiras ao ar livre, seja em parques, praças ou nos condomínios. Mas e aqueles dias chuvosos? Qual a melhor opção para os pais e responsáveis na hora de escolher as atividades?



As telas, que são sempre muito utilizadas por eles, podem servir de entretenimento para esses dias. De acordo com a diretora do Marista Escola Social Irmão Lourenço, Andrea Aparecida Castro, existem muitos filmes que estimulam a criatividade e o protagonismo das crianças e adolescentes. “Muitas histórias incentivam e promovem reflexões próprias do tempo da infância e da adolescência. Promovem a reflexão de temas atuais e cotidianos, e ainda é uma atividade prazerosa para as férias, sobretudo se tivermos uma boa escolha na hora dos conteúdos, que podem estimular ainda mais os bons sentimentos e a criatividade”, assegura.



A especialista o momento pode ser cercado de muito diálogo e até brincadeiras em família. “Uma sugestão é promover jogos, desafios após assistirem o filme ou desenho, esse pode ser um bom momento de ligação entre adultos e crianças”, ressalta.

Ela listou sete filmes para que as famílias possam conferir durante o verão:



1 – A Fera do Mar

O original Netflix aborda a relação entre os humanos e os monstros marinhos. Na trama Jacob é um marujo de um navio de caçadores, e Maisie uma menina que mora em um Orfanato, a história ensina muito sobre cooperação e partilha.



2 – Luca

Este lançamento da Pixar aborda a importância das amizades de infância e de aceitar quem somos e viver de acordo com o que temos no coração. No filme, Luca e seu novo melhor amigo, Alberto, compartilham aventuras enquanto aprendem mais sobre o mundo em um verão na Itália.

No filme, Luca e Alberto, compartilham aventuras enquanto aprendem mais sobre o mundo em um verão na Itália. (Foto: Reprodução)



3 – A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Nesta animação da Sony Pictures, todos os dispositivos eletrônicos do mundo se revoltam e causam um apocalipse robô. A família Mitchell é a única que pode salvar a humanidade dessa ameaça tecnológica.

A família Mitchell é a única que pode salvar a humanidade dessa ameaça tecnológica. (Foto: Reprodução)



4- Sing 2

A comédia musical conta a história do coala Buster Moon em reunir todo o elenco animal para uma apresentação na Redshore. O desafio inclui um enredo com emoção e muita música.

Sing aborda o trabalho em equipe com diversas músicas populares (Foto: Reprodução)



5 – Detona Ralph

Com dois filmes, a franquia Detona Ralph traz o universo dos personagens de jogos de fliperama. Eles vivem suas vidas dentro das máquinas, até que a modernização dos videogames as coloca em risco. Enquanto assiste os personagens correrem para garantir que seus jogos continuem sendo jogados, o espectador aprende um pouco sobre o mundo da tecnologia.

A franquia Detona Ralph traz o universo dos personagens de jogos de fliperama. (Foto: Reprodução)



6 – Meu Amigo Totoro

Também do Studio Ghibli, “Meu Amigo Totoro” aborda o que é ser criança e ter que lidar com uma situação que nos deixa com medo. Na história, as irmãs Satsuki e Mei se mudam para uma cidade no campo, mais perto de onde sua mãe está internada. Junto do pai, elas tentam adaptar-se às novidades e dificuldades com otimismo, enquanto convivem com a possibilidade de perder a mãe e desenvolvem uma relação de amizade com os espíritos da natureza que são seus vizinhos.

“Meu Amigo Totoro” aborda o que é ser criança e ter que lidar com uma situação que nos deixa com medo. (Foto: Reprodução)



7 – Raya e o Último Dragão

Neste filme da Disney, a corajosa guerreira Raya e seus amigos se veem cercados de inimigos, com o mundo que conhecem destruído e as pessoas que amam transformadas em pedra. Sem saber se terão êxito, eles enfrentam muitos desafios para encontrar o último dragão ainda vivo, restaurar o equilíbrio do mundo e unir as tribos de sua terra.

