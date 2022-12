Confira 5 livros de sucesso para presentear neste Natal

Títulos selecionados são das editoras Nova Fronteira, Trama, Agir e Petra

Em clima de fim de ano, a Ediouro, grupo editorial que detém um dos catálogos mais completos da América Latina, apresenta cinco livros dos seus selos para que os leitores possam presentear a família e os amigos com títulos que vão desde a saga épica de Brandon Sanderson a um planner anual com trechos de grandes autores da literatura.

Os títulos em destaque, das editoras Nova Fronteira, Trama, Agir e Petra, compreendem diversos gêneros, como o suspense, a fantasia e a literatura religiosa.

Confira a lista:

O Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson

1.240 páginas / R$ 169,90

Selo Trama/ Ediouro Publicações

SINOPSE

Do autor best-seller n.º 1 do “New York Times” Brandon Sanderson, “O caminho dos reis” chega ao Brasil iniciando uma incrível saga épica. Roshar é um mundo de pedras e tempestades. Já se passaram séculos desde a queda das dez ordens conhecidas como os Cavaleiros Radiantes, mas suas Armaduras e Espadas Fractais permanecem. Kaladin, que abandonou seus estudos de medicina em troca de uma lança para proteger seu irmão mais novo, foi reduzido à escravidão. Agora, em meio a um conflito que parece não fazer sentido, ele busca manter seus homens enquanto sonda os outros líderes.

A Garota Roubada, de Tess Stimson

144 páginas / R$ 79,90

Selo Trama/ Ediouro Publicações

SINOPSE

Alex sabe que sua filha de três anos jamais andaria sozinha em um lugar estranho. Então, quando Lottie simplesmente desaparece de um idílico casamento na praia, Alex só consegue pensar no pior. A busca pela menina rapidamente atinge proporção mundial, mas não demora muito para que as suspeitas recaiam sobre sua mãe. Alex sabe que não é perfeita, mas ama sua filha mais do que tudo. E agora que tem todos os olhos voltados para si, ela teme que nunca descubram a verdade — a menos que resolva esse mistério por conta própria.

O Cobrador, de Rubem Fonseca

176 páginas / R$ 49,90

Selo Nova Fronteira/ Ediouro Publicações

SINOPSE

“O Cobrador”, um dos mais conhecidos livros de contos de Rubem Fonseca, está de volta. Em seu quinto livro de histórias curtas, o autor mantém o tom incômodo e brutal de sua ficção, apresentando personagens inquietantes, como o protagonista do conto que dá título à obra. Amálgama de bandido, poeta e revolucionário, o Cobrador é uma espécie de vingador não apenas da divisão de classes, mas também da violência simbólica que é o controle da palavra. Esta nova edição, que inaugura a reedição de toda a produção literária fonsequiana, conta com um prefácio inédito do escritor Marçal Aquino e um posfácio do jornalista Sergio Augusto.

Todo Dia Faça Algo Para Ser Feliz

144 páginas / R$ 26,90

Selo Agir/ Ediouro Publicações

SINOPSE

Este planner tem tudo para ser seu novo companheiro diário. Com ele, você conseguirá agendar todos os seus compromissos e atividades, planejar leituras, definir metas e fazer acontecer! Além de ferramentas organizacionais, ele traz pensamentos de grandes autores da literatura para iluminar sua semana. Aqui, você encontrará o aliado perfeito para ter uma rotina mais inspirada e feliz.

O Tesouro da Sabedoria Católica, de John A. Hardon

640 páginas / R$ 169,90

Selo Petra/ Ediouro Publicações

SINOPSE

Mais do que um livro, O tesouro da sabedoria católica é uma biblioteca em miniatura, um compêndio do que as grandes mentes da história da Igreja pensaram e disseram desde a era apostólica. Encontram-se nestas páginas textos de 33 dos principais pensadores e escritores do cristianismo, dando conta de todos os períodos em que os seguidores de Cristo se fizeram presentes na Terra. Estão aqui místicos e mártires, filósofos e teólogos, poetas e prosadores — entre eles Gregório Magno, Basílio, Agostinho, João Crisóstomo, Francisco de Assis, Tomás de Aquino, Catarina de Sena, Teresa de Ávila, João da Cruz, Teresa de Lisieux, G. K. Chesterton e Fulton Sheen.

