Confira 10 momentos em que o iogurte Vigor Grego foi pioneiro na categoria

Para comemorar os 10 anos da linha no Brasil, Vigor Grego destaca seus melhores momentos

Em sua jornada de mais de 100 anos, a Vigor traz uma história de pioneirismo com produtos revolucionários no segmento de lácteos. Um dos mais famosos deles é o Vigor Grego, o primeiro iogurte da categoria a ser lançado no Brasil, líder de mercado até hoje, que, em 2022, completa 10 anos de história.

Eduardo Jakus, Diretor de Marketing da Vigor

“Em 2012, a Vigor foi a grande responsável por trazer uma nova categoria de iogurte ao Brasil: o iogurte grego. Temos muito orgulho desse importante marco na nossa história pois, com a linha Vigor Grego, chegamos para mudar definitivamente o conceito de iogurte que existia na época e atestar o nosso compromisso de sermos uma empresa inovadora”, diz Eduardo Jakus, Diretor de Marketing da Vigor.

Confira os 10 momentos mais marcantes na história do icônico Vigor Grego:

1. Chegada de Vigor Grego aos supermercados em 2012

Prometendo sabor e textura extraordinários, um potinho novo e com formato diferenciado chega às geladeiras dos supermercados em 2012. Foi assim que o Vigor Grego estreou uma nova categoria de iogurte no Brasil. A marca chegou aos pontos de venda convidando os consumidores a experimentarem algo diferente daquilo que já tinham provado antes, revolucionando o segmento.

2. O queridinho Vigor Grego Flocos

Para unir-se ao sabor do, até então, iogurte grego mais vendido da Vigor, o sabor tradicional, em 2013, a Vigor lança o Vigor Grego Flocos, produto com deliciosos flocos de chocolate envoltos na massa do tradicional Vigor Grego. Logo a iguaria se tornou um dos sabores mais queridinhos dos consumidores e um dos sucessos de vendas da Vigor, superando, inclusive, a versão tradicional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2018, a Vigor lançou a linha e a campanha Loucos por Flocos, trazendo mais dois sabores para formar uma linha completa em edição limitada: caramelo e chocolate branco.

3. Lançamento da linha Zero Gorduras

Mesmo se tratando de um produto indulgente, podendo ser consumido como sobremesa, no café da manhã ou no lanche da tarde, a Vigor não deixou de pensar naqueles que preferem manter uma vida mais equilibrada e procuram produtos que tenham menor percentual de açúcar e gordura.

Por isso, mantendo sua cremosidade, consistência e sabor, em 2013 a Vigor estende o portfólio de Vigor Grego com a linha Zero Gorduras. Atualmente, a linha está disponível nos sabores tradicional, maracujá e morango.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vigor Grego, o primeiro iogurte da categoria a ser lançado no país

4. Edição limitada inesquecível

Além da grande diversidade de sabores que passaram pelos potinhos de Vigor Grego, a marca já contou com edições limitadas inesquecíveis pelo público. A linha Vigor Grego Pedaços foi um grande sucesso em 2018. Como o primeiro iogurte com pedaços generosos de frutas, sem corantes e aromatizantes, o iogurte chegou nos sabores coco, damasco, cranberry, maçã com canela e morango.

5. Os mais diversos sabores de Vigor Grego

Desde a sua chegada aos supermercados, Vigor Grego se reinventa para trazer sabores inovadores e diferenciados para seus iogurtes. Já são mais de 20 sabores diferentes lançados, desde edições limitadas até os mais queridinhos dos consumidores, como sabor flocos de chocolate, que estão disponíveis até hoje. Entre os sabores mais diferentes já lançados pela marca, estão Vigor Grego banana com chocolate, coco queimado, limão siciliano, merengue, café, goiabada e maçã com canela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

6. Campanhas icônicas

Além de inaugurar uma nova categoria de iogurte no Brasil e sempre se reinventar no lançamento de sabores inesquecíveis, a linha Vigor Grego veio embalada por diversas campanhas icônicas, que marcam muitos consumidores até os dias de hoje. De cara, a marca ousou na sua primeira campanha, convidando de um jeito inovador os consumidores a experimentarem o lançamento. A Vigor lançou um comercial similar a uma campanha de “recall”, chamando os consumidores nascidos entre 1912 e 2012 a munirem-se de seus RGs e colherinhas para degustar o produto em um dos supermercados.

Já em 2015, com a campanha dos potinhos, a marca respondia à pergunta “O que acontece quando o potinho acaba?” por meio do consagrado jingle de Vigor Grego “Quando acaba, a gente quer de novo”. O comercial apresentava cenas de consumo do produto e interações divertidas dos consumidores com a embalagem do iogurte grego pioneiro do Brasil. A partir daí, outras campanhas foram surgindo e caindo no gosto do público com seus jingles contagiantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O queridinho Vigor Grego Flocos

Já em 2020, a Vigor investiu na campanha #EsseMomentoÉMeu, conceito que prioriza o bem-estar e o prazer da alimentação e propôs pausas indulgentes nas tarefas do dia a dia, para que as pessoas pudessem reservar um tempo para si mesmas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

7. Devido a inúmeros pedidos na Internet, Gil do Vigor vira Gil da Vigor

Em 2021, o nome da Vigor começou a aparecer em diversos lugares na Internet com um pedido: tornar o economista e ex-BBB Gil do Vigor em o Gil da Vigor. E assim foi feito: logo que saiu do reality, Gil do Vigor se tornou cocriador de conteúdo da marca e passou a estrelar as campanhas de Vigor Grego, seguindo o mote “Esse Momento é Meu, Brasiiil”, que está diretamente associado à frase “Ai, Brasiiiil”, um dos principais bordões criados por ele.

8. Um iogurte verdadeiramente premiado

Além de pioneira, a linha de Vigor Grego é uma das mais premiadas da categoria no prêmio Folha Top of Mind, realizado pelo Instituto de Pesquisa Datafolha. Desde 2016, ano em que a categoria entrou na premiação, Vigor Grego aparece como uma das campeãs — já são sete conquistas em sete edições como a mais lembrada pelos consumidores brasileiros.

9. Marca líder da categoria

Com sua jornada de 10 anos no mercado, recheada de inovações e tendo inaugurado uma nova categoria de iogurte no Brasil, não à toa Vigor Grego é a marca líder absoluta em share no país,

com 48,6% de valor segundo a Scanntech, analisando as vendas de todo o Brasil de janeiro a outubro de 2022.

Gil do Vigor

10. Comemoração dos 10 anos de Vigor Grego

Vigor Grego chega aos seus 10 anos reforçando o compromisso de seguir o desenvolvimento da categoria de grego no país, mantendo-se como uma marca pioneira e à frente de seu tempo.

“A jornada da Vigor é longa. Já são mais de 100 anos presente na mesa dos consumidores, trazendo todos os dias produtos de qualidade. A nossa história com Vigor Grego só atesta aquilo que buscamos todos os dias: atender às necessidades de nossos consumidores da melhor maneira possível. Temos muito orgulho de sermos uma grande potência de alimentos, como uma empresa completa e robusta que agrega o verdadeiro vigor na vida no brasileiro”, finaliza Eduardo Jakus.

Campanha de Lançamento do Iogurte Grego da Vigor (link) https://www.youtube.com/watch?v=cWuTIjE9vFo

Campanha “Potinhos” (link) https://www.youtube.com/watch?v=P2X80CFpfwA