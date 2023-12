Conexão empresarial à primeira vista: como Ramos e Hassi transformaram ideias divergentes em sucesso fitness

União improvável entre empresários de tecnologia e educação física resulta em rede de academias que alcança 40 unidades em cinco anos

Em 2018, na cidade de Mauá, nasceu a Evoque, uma rede de academias que, de maneira surpreendente, se tornou uma potência nacional no setor fitness. O caminho para o sucesso começou de forma inusitada, quando o empresário do ramo de tecnologia, José de Almeida Ramos, 37 anos, decidiu investir no mundo fitness após chamar a atenção com um telão de led na fachada de sua academia franqueada.

Em 2020, o destino entrelaçou as vidas de Ramos e Rodrigo Hassi, um empresário e educador físico à frente da Evoque. Após superarem desafios individuais, a dupla decidiu unir forças, e o resultado foi uma expansão meteórica da rede. Com Ramos contribuindo com sua expertise em logística, a Evoque, que já contava com cinco unidades na região, está prestes a fechar 2023 com impressionantes 40 unidades, ultrapassando as fronteiras do estado de São Paulo.

Fundada como um modelo híbrido, a Evoque conquistou mais de 60 mil alunos, oferecendo uma variedade de atividades físicas, desde artes marciais até treinamento funcional. A visão compartilhada de crescimento e a capacidade de deixar o ego de lado foram fundamentais para o sucesso da parceria. A lição que fica é clara: dois empresários, mesmo de segmentos distintos, podem trilhar o caminho do sucesso se estiverem unidos por um ideal comum, regado a ética e respeito.