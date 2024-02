Conectividade e inovação devem ditar novidades para o mercado de áudio em 2024

Executivo Luiz Kencis lista 5 principais apostas para o setor em 2024

Com o ano de 2024 são esperadas muitas novidades e avanços no mercado de áudio, sobretudo no segmento de caixas de som e fones de ouvido. Novos recursos e tecnologias mais sofisticadas surgem para suprir à demanda por excelência sonora, provocando a chegada de dispositivos mais avançados e adaptáveis, que se dispõem de forma refinada a várias preferências auditivas.

“A evolução do mercado de áudio será impulsionada pela interação entre três pilares: conectividade avançada, experiências excepcionais e inovações sustentáveis. Os consumidores podem esperar uma variedade de opções que aperfeiçoam tanto a qualidade do som quanto a praticidade, elevando o patamar tecnológico desse universo”, afirma Luiz Kencis, CEO da Polyvox, marca especializada em criar áudios de qualidade através de fones de ouvido, amplificadores, microfones e outros aparelhos.

Devido a esta evolução, Luiz Kencis definiu suas principais apostas para o mercado de áudio brasileiro em 2024, constando recentes inovações e ferramentas tecnológicas, sendo: a conectividade avançada; o cancelamento de ruído inteligente; sustentabilidade e design inovador; baterias de longa duração e carregamento rápido; e integração de inteligência artificial.

Enquanto a conectividade avançada consiste no uso de dispositivos de áudio por meio do Bluetooth 5.0, sem a presença de fios e cabos, o cancelamento de ruído inteligente prevê que com a adição de sensores mais sofisticados e algoritmos aprimorados, será possível aumentar a capacidade de identificar e neutralizar barulhos externos. Com a maior preocupação ambiental, surge a necessidade de se incorporar materiais recicláveis e processos de fabricação eco-friendly nos dispositivos de áudio, propiciando assim a sustentabilidade e design inovador. O aumento da duração das baterias e a diminuição do tempo para carrega-las também é uma das apostas para esse ano. A última aposta indicada por Luiz Kencis é de que a inteligência artificial (IA) vá desempenhar uma função no uso da tecnologia, a partir de recursos como o reconhecimento de voz e a análise de dados.