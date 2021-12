Com patrocínio da Havan, Concerto Natal das Luzes acontece nesta sexta-feira, 17, no Santuário de Azambuja

A atração será aberta ao público, com entrada gratuita e acontecerá dentro do Santuário

A Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Azambuja, com patrocínio da Havan, realizam na sexta-feira, 17 de dezembro, às 20 horas, o Concerto Natal das Luzes. A atração será aberta ao público, com entrada gratuita e acontecerá dentro do Santuário. A apresentação será feita pelo grupo do coral do Santuário de Azambuja.

O vigário paroquial, Pe. Alvino Milani, convida toda comunidade a participar do evento que acontecerá após a missa das 19 horas

O vigário paroquial, Pe. Alvino Milani, convida toda comunidade a participar do evento que acontecerá após a missa das 19 horas. “Convidamos a todos para participarem da celebração natalina artística mais bonita de nossa cidade. Uma encenação do nascimento de Cristo, com muita música, alegria, participação do coral de Azambuja, solistas, encenação do presépio vivo. Desde já desejamos um Feliz e Santo Natal e que todos participem desta belíssima apresentação”, afirma.

A apresentação será feita pelo grupo do coral do Santuário de Azambuja

O dono da Havan, Luciano Hang, também reitera o convite: “É com muita alegria que todos os anos apoiamos o Concerto de Natal das Luzes. É um evento muito lindo, que nos faz sentir a emoção da época do Natal. Contamos com a participação de toda a comunidade”.

Serviço

O quê: Concerto Natal das Luzes Azambuja

Quando: sexta-feira, 17/12/21

Onde: Santuário Nossa Senhora de Azambuja – Rua: Azambuja, nº 1076 – Bairro: Azambuja | Brusque (SC)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Que horas: a partir das 20 horas, após a missa das 19 horas

Quanto: gratuito

Observação: atenção ao uso de máscara