Comunidades com pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social terão tratamento odontológico viabilizado pela Oral-B

Apoio financeiro da marca para a ONG Por 1 Sorriso permitirá que mais de 4 mil pessoas, espalhadas pelo país, recebam um tratamento gratuito, humanizado e de qualidade

A Oral-B, marca de cuidados com a saúde bucal da P&G, firma parceria com a ONG Por 1 Sorriso e financia atendimento odontológico para milhares de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil.

Oral-B financia atendimento odontológico para milhares de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil

Como parte dos esforços de propósito da marca em contribuir para um Brasil com a saúde bucal 100%, o início da parceria possibilitará a transformação da vida de mais de 4 mil pessoas, que receberão um tratamento totalmente gratuito, humanizado e de qualidade.

A parceria oferecerá suporte para tratamento de forma completa, que contemplará cirurgias, canais, restaurações, próteses, tratamentos de gengiva e orientações de higiene, além de doação de produtos.

Luis Siqueira, diretor-sênior de Marketing de Oral-B para P&G Brasil

Os esforços de Oral-B são uma resposta às necessidades que fazem parte da realidade dos brasileiros. Dados do IBGE apontam que 34 milhões de brasileiros adultos já perderam ao menos 13 ou mais dentes ao longo da vida. E apesar do Brasil ser o país com a maior concentração de dentistas no mundo, com mais de 360 mil profissionais, 50% da população não visitou o dentista no último ano. E os dados alarmantes não param por aí: estima-se que 22 milhões de brasileiros (11% da população) nunca foi ao dentista.

A presença do profissional de Odontologia é indispensável como forma de fortalecimento da saúde à população, e o apoio da marca em ações sociais realizadas pela ONG Por 1 Sorriso chega para dar ainda mais força nessa missão

“Estamos em uma jornada contínua em Oral-B para oferecer aos brasileiros o que há de melhor em relação a uma boa higiene bucal. Para isso, realizamos um forte trabalho em três pilares que impactam na comunidade: a realização de um intenso trabalho junto aos dentistas, com doação de mais de 400 mil unidades de produtos por ano; mantemos o foco em inovação e com o trabalho social, nossa parceria com a ONG Por 1 Sorriso, que nos permite levar o tratamento profissional àqueles que vivem em situação de precariedade e não têm a oportunidade de receber esses cuidados com a frequência que deveriam”, comenta Luis Siqueira, diretor-sênior de Marketing de Oral-B para P&G Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A parceria oferecerá suporte para tratamento de forma completa, que contemplará cirurgias, canais, restaurações, próteses, tratamentos de gengiva e orientações de higiene, além de doação de produtos.

A presença do profissional de Odontologia é indispensável como forma de fortalecimento da saúde à população, e o apoio da marca em ações sociais realizadas pela ONG Por 1 Sorriso chega para dar ainda mais força nessa missão. “Estamos muito felizes com a parceria. Com o apoio de Oral-B chegaremos ainda mais longe, em um maior número de pessoas, que sempre foi o nosso propósito”, conclui Felipe Rossi, presidente e fundador da ONG Por 1 Sorriso.

Detalhes sobre as ações realizadas em todo o país podem ser acompanhadas por meio do Instagram por1sorriso e @oralb_br.