Compulsão Alimentar de Yasmin Brunet no BBB24 é pauta dentro e fora do reality

Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica afeta milhões de pessoas e pode provocar sérias consequências

A discussão sobre compulsão alimentar tem ganhado destaque recentemente devido a série de comentários que o cantor Rodriguinho vem fazendo a respeito da aparência e da alimentação da modelo Yasmin Brunet, no BBB24. “Você não vai na academia?”, “vai comer mais?”, “tem que colocar uma mordaça na boca” foram algumas das frases ditas pelo cantor no reality, que também levantam a problemática da gordofobia. O Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica é uma condição que afeta milhões de pessoas por todo o mundo e que deve receber a atenção necessária.

“O transtorno da compulsão alimentar periódica é um problema sério e que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Apesar disso, ainda existe muito desconhecimento e preconceito em relação a esse transtorno, o que dificulta o seu diagnóstico e tratamento adequados. Por isso, é importante que a sociedade esteja informada sobre o TCAP e quebrar estereótipos e julgamentos em relação a ele. Se você ou alguém que conhece apresenta sintomas de compulsão alimentar, busque ajuda profissional e lembre-se de que o tratamento é fundamental para uma vida saudável e equilibrada.

De acordo com o Dr. Ronan Araujo, médico nutrólogo, o transtorno da compulsão alimentar periódica é um distúrbio alimentar caracterizado por episódios recorrentes de compulsão alimentar, ou seja, a pessoa come em excesso e de forma descontrolada, mesmo quando não está com fome. Esses episódios geralmente ocorrem em momentos de ansiedade, estresse e outras emoções negativas, e são seguidos por sentimentos de culpa, vergonha e falta de controle. É importante ressaltar que a compulsão alimentar não é apenas um “exagero” na alimentação, mas sim um transtorno mental que requer tratamento adequado.

Entre os principais sintomas do transtorno da compulsão alimentar periódica estão: a frequente ocorrência de episódios de compulsão alimentar, em que a pessoa come em excesso e de forma descontrolada; sensação de falta de controle sobre a alimentação durante esses momentos; angústia e sentimentos negativos após a compulsão alimentar; comportamentos associados, como comer muito rápido, comer até se sentir desconfortavelmente cheio, comer mesmo sem estar com fome e comer sozinho por vergonha; e a constância desses episódios, em média, pelo menos uma vez por semana durante 3 meses.

Embora as causas para a ocorrência do TCAP ainda não sejam completamente entendidas pela ciência, sabe-se que vários fatores são indicativos que podem levar alguém a desenvolver o transtorno, como lista a psiquiatra Dra. Lais Pinheiro: transtornos de ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizada, fobias e transtorno do estresse pós-traumático; transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH); transtorno bipolar; depressão e outros transtornos de humor; e transtornos por uso de substâncias.

Segundo pesquisas, pessoas com esse transtorno de alimentação possuem um maior risco de desenvolverem ouras condições de saúde, como diabetes tipo 2, síndrome metabólica, síndrome do ovário policístico, colesterol alto, dor crônica, problemas de sono, asma, problemas gastrointestinais e cardiovasculares. Portanto o tratamento desse transtorno é de extrema importância, mesmo que venha com algum efeito colateral, como o ganho de peso.

“Muitas mulheres hesitam em buscar ajuda para transtornos relacionados à compulsão, como ansiedade e depressão, devido ao receio dos efeitos colaterais, como ganho de peso, associados aos medicamentos. Atualmente, a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) surge como uma revolução nesse tratamento, oferecendo uma abordagem eficaz e rápida, sem os mencionados efeitos colaterais”, revela a Dra. Lais Pinheiro.

O tratamento do transtorno da compulsão alimentar periódica deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar, que contém médico, psiquiatra, psicoterapeuta e acompanhamento nutricional. A terapia cognitivo-comportamental é um dos métodos mais usados e eficientes no tratamento do TCAP, pois auxilia o paciente a compreender e lidar com suas emoções e comportamentos em relação ao alimento. Além disso, o acompanhamento médico e nutricional é fundamental para tratar possíveis efeitos físicos do transtorno.

Ainda não existe nenhuma forma específica para a prevenção do o TCAP, entretanto com algumas atitudes, o desenvolvimento pode ser evitado, como: a busca por ajuda profissional ao primeiro sinal de sintomas; manutenção uma alimentação equilibrada e diversificada, sem restrições severas; prática de atividades físicas regulares; procura de formas saudáveis de lidar com o estresse e a ansiedade; evitar comentários negativos sobre o corpo e a alimentação, tanto em relação a si mesmo quanto aos outros.