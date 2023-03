Comprar casas por apenas 1 euro na Itália: verdade ou ilusão?

Imóveis estão disponíveis em cidades com menos de 5 mil habitantes

A Itália sempre foi um dos destinos preferidos dos brasileiros. Tanto, que muitos sonham em viver no país. Recentemente, a possibilidade de adquirir casas por apenas 1 euro na “Terra da Bota” tem mexido com o imaginário de muitas pessoas. Mas afinal, isso realmente é verdade?



De fato, é possível comprar casas por este preço irrisório em várias cidades italianas. Mas não são grandes cidades. Isso faz parte de um programa governamental para incentivar pessoas a se mudarem para cidades muito pequenas, às vezes de 500, 1000, 4000 habitantes apenas.

Há anos a Itália sofre com a diminuição da população em vários vilarejos, que acabam não se tornando interessantes os jovens, que se mudam para cidades maiores, fazendo com a população destes locais envelheça e até mesmo diminua.

Por isso, o governo italiano e os governos locais têm desenvolvido programas de incentivo à mudança para essas pequenas cidades.



Mas como isso funciona?

No caso das casas que podem ser adquiridas por 1 euro, os interessados devem, além de estar aptos a viver no país – entenda-se ser europeu ou ter direito à cidadania italiana -, cumprir com várias exigências, tais como reformar completa o imóvel (o que pode custar até 30 mil euros), se comprometer a viver pelo menos 5 anos nestas pequenas cidades e, muitas vezes, iniciar um negócio no local escolhido.

Há também outros programas de incentivo à mudança, como uma renda paga pelo governo italiano de até 2 mil euros mensais, mas que também são condicionadas a diversas exigências semelhantes àquelas feitas a quem adere ao programa de residências baratas.

Onde estão essas casas?

As residências que custam 1 euro estão em várias regiões da Itália, mas principalmente no sul do país, área menos desenvolvida economicamente. Geralmente, há um número pequeno de imóveis disponíveis em cada uma dessas cidades.



Há opções, por exemplo na famosa região da Toscana, como a comuna Fabbriche di Vergemoli ou então nas regiões de Cosenza (como Aieta, Albidona, Altomonte, Civita e San Donato di Ninea), na província de Reggio Calabria (como Bova e Samo) entre tantas outras.