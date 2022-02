Componente do Balé do Faustão, Stephanie Paula é escritora

A coluna está apresentando diariamente as novas componentes do tradicional balé do Faustão

Uma carinha bem conhecida é vista no Balé do Faustão, no programa “Faustão na Band”, de segunda a sexta, às 20h30. Estamos falando de Stephanie Paula. Em seu Instagram (@stephaniepaaula), também divide seu trabalho como modelo e atriz. A mineira, de 24 anos, já compõe o corpo de balé do apresentador desde 2019, no extinto “Domingão do Faustão”, na Rede Globo. Esta é a primeira vez que trabalhará na mesma emissora de sua namorada, Alline Caladrini, comentarista de futebol na Band. Esta é a primeira vez que trabalhará na mesma emissora de sua namorada, Alline Caladrini, comentarista de futebol na Band Stephanie, além de bailarina, também é escritora e já publicou um livro, “A voz da Alma”, pela editora Alarde. A obra possui poesias, frases e reflexões que falam sobre o cotidiano em relação à vida e ao mundo. E ainda tem um podcast sobre filosofia, “A Filha do Padre”, ao lado do pai, Adelmo da Silva, que é ex-padre. Stephanie, além de bailarina, também é escritora e já publicou um livro, “A voz da Alma”, pela editora Alarde. Graduada em Artes Cênicas, atualmente cursa Jornalismo. Em seu Instagram (@stephaniepaaula), também divide seu trabalho como modelo e atriz.