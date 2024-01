Completando 25 anos de carreira, Expressão (Regueira) lança “Amor Além da Cama”

Música já está disponível em todos aplicativos de música a partir de sexta-feira (12)

Uma das mais importantes bandas do reggae brasileiro, a paulista Expressão (Regueira), dona do hit “Lembranças de Um Luau”, nos anos 2000, lançou na última sexta-feira (12) em todos os aplicativos de música, a canção “Amor Além da Cama”, que faz parte das comemorações de 25 anos de carreira do grupo. O single que aborda sobre o amor incondicional, que vai além dos desejos sexuais, foi composto por Tercio de Polli, Julies, DEKO e Mastiga, líder do Expressão.

“Essa canção também celebra a nossa amizade fora dos palcos ou do mundo da música. Sempre nos encontrávamos, o Julies, Tércio, Deko e eu, mas nunca havíamos parados para compor e, quando isso aconteceu, saiu essa pérola. Estou muito feliz e achamos que pode tocar muita gente por aí”, revela o vocalista da banda há duas décadas e meia, André Mastiga, sobre o processo de composição.

A canção “Amor Além da Cama” é a primeira novidade da série de comemorações que a banda que completa 25 anos em 2024 preparou. Além do lançamento dessa música, a banda de reggae que tem 11 álbuns lançados e mistura com elementos de pop e rock, gravará e lançará mais uma música inédita e um projeto audiovisual acústico.

A produção dessa música lançada na sexta (12) foi de responsabilidade de Thiago Stancev, que também possui experiência na área, tendo trabalhado em “Ao Vivo”, “Acústico da Casa do Lago” e “Tudo Vira Reggae” da banda Maneva, além do projeto audiovisual e acústico de 25 anos do Planta & Raiz.

A música da banda Expressão (Regueira) pode ser ouvida em: aqui.