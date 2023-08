Como escolher o advogado ideal para o seu caso

CEO de plataforma que conecta clientes ao mercado jurídico aponta os principais cuidados

O acerto na escolha de um advogado costuma ser determinante para que uma causa seja vencida ou não na justiça. Procurar um profissional especialista no caso em questão ou buscar alguma indicação de confiança? Vale consultar o advogado da família ou é melhor procurar perfis na internet? Como confiar nas informações descritas no portfólio?

Essas são algumas das dúvidas que costumam tirar o sono de quem está no processo de busca por profissionais capazes de defendê-los judicialmente. De acordo com Christian Nielsen, CEO do Mercado Legal, plataforma que conecta pessoas e empresas a serviços jurídicos, mais de 80% dos brasileiros buscam soluções para seus problemas no Google, e no universo jurídico não é diferente, mas é fundamental analisar o nível de transparência e o de referências antes de contratar um advogado.

“Em primeiro lugar é preciso fazer uma pesquisa de referências na região, ler avaliações online de outros clientes, procurar referências de amigos ou familiares também é válido. Mas é muito importante considerar a especialização do advogado, para casos específicos, um profissional especializado na área jurídica relacionada será mais eficiente. Depois disso é importante marcar uma consulta inicial para conhecer a abordagem do advogado, entender sua experiência e certificar-se de que se sente confortável com ele. Preste atenção nos detalhes sobre custos, busque um advogado que seja transparente sobre os custos envolvidos, os prazos estimados e a viabilidade do caso. E principalmente dê preferência a profissionais que se comunicam de forma clara e acessível, explicando os procedimentos legais de maneira compreensível”, aconselha Christian.

O CEO do Mercado Legal também faz um alerta para promessas muito otimistas feitas por advogados na hora de fechar um acordo, ressaltando a importância de desconfiar sempre de metas traçadas inalcançáveis: “Desconfie de promessas muito otimistas ou garantias de resultados, pois nenhum advogado pode garantir o resultado de um processo judicial’. O especialista também acredita que buscar informações em fontes oficiais sobre o profissional em questão através da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é um passo necessário a se tomar antes de assinar os papéis.

Para facilitar essa busca pelo advogado ideal, plataformas como o Mercado Legal estão sendo cada vez mais procuradas pelo público e também por profissionais da área jurídica, como uma forma de poupar tempo de pesquisa de ambos os lados em busca do “match”.

“O número de visitas ao site do Mercado Legal aumentou 50% entre Maio e Julho e a quantidade de clientes que entraram em contato com um advogado através da plataforma vem aumentando cerca de 15% a cada mês. O que demonstra que cada vez mais as pessoas buscam sites de referência para encontrar um advogado e a confiança no serviço dessas plataformas vem ganhando espaço. Outro fator que comprova a importância dessas plataformas é que de Junho para Julho a plataforma Mercado Legal recebeu mais que o dobro de novos advogados inscritos”, comemora o CEO.