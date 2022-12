Como escolher locais Babyfriendly em sua cidade; influenciadora Isha Helena dá dicas

Acesso integral aos estabelecimentos e áreas determinadas para a recreação infantil são essenciais

Em dezembro, é comum que os grupos de trabalho, amigos e família façam confraternizações. Mas, você já parou para pensar se o local que deseja ir, está preparado para te receber junto ao seu bebê? A mamãe, Isha Helena dá dicas sobre como reconhecer estabelecimentos babyfriendly.

Isha Helena aponta que é necessário que os locais estejam preparados para receber toda a família

O Selo BabyFriendly é um meio de sinalizar que os locais contam com estrutura e competência para atender não somente o bebê, mas também toda a família. Embora a proposta pareça óbvia, não são todos os estabelecimentos que estão preparados para atender a demanda. Dentro desta proposta, Isha decidiu mudar o cenário após a chegada de seu primeiro filho.

Dessa forma, essa mamãe abriu um negócio para dar dicas e colaborar com as famílias que desejam ter experiências gastronômicas fora de casa, assim como contar com estrutura necessária para o bebe e criança.

De acordo com ela, é preciso que o local acolha com necessidades básicas como: trocadores no fraldário, cadeirinha adequada para alimentação, além de áreas para recreação como uma brinquedoteca. Outro ponto a ser considerado é que a música não fique tão alta no ambiente, evitando que a criança fique agitada demais.

Isha avalia que os benefícios são diversos para a toda a família, entre eles há a descoberta do mundo para além da casa. Fazendo com que todo o grupo familiar consiga aproveitar momentos em comum.

Para conhecer mais sobre o termo babyfriendly, trocas de experiências com as famílias, informações que agregam e indicações de locais para ir com seus pequenos, clique aqui.