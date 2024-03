Comemorando ao Mês da Mulher e a Páscoa, GNT desenvolve programação especial com estreia de novos programas e temporadas

O jantar, que reuniu importantes figuras políticas em um ambiente descontraído, foi uma oportunidade para discussões informais

Durante o mês de março, o canal GNT promoverá estreias de novos programas e de novas temporadas e também a reflexão sobre assuntos pertinentes ao Mês da Mulher e a apresentação de conteúdos referentes ao chocolate e a Páscoa. Entre as atrações que terão novas temporadas estão: “Troféu Que História é Essa, Porchat?”, “Que História é Essa, Porchat?” e “Que Seja Doce”. A série documental “Justiça por Elas” e o programa “Te Vejo no After” também farão sua estreia no canal neste mês. Março reserva ainda a exibição de cinco documentários sobre vivências femininas e exibição de dois episódios de “Angélica: 50 e Tanto”.

Sendo disponibilizado sinal aberto para não-assinantes no Globoplay, na noite de 5 de março, o “Troféu Que História é Essa, Porchat?”, apresentado por Fábio Porchat e Dani Calabresa, terá apresentação musical de Pabllo Vittar e anunciará os vencedores da votação popular sobre as melhores histórias contadas na temporada 2023 do programa, além de relembrar alguns casos e interagir com a plateia e público de casa, por meio das redes sociais. A nova temporada do “Que História é Essa, Porchat?”, que será a sexta e comemorará 5 anos de exibição, no entanto, só estreará uma semana depois, ao vivo no dia 12 de março, às 21h45. Outro programa que estreará uma nova temporada, mas que estará completando 10 anos no ar, é o “Que Seja Doce”, que contará com 40 episódios inéditos, que serão exibidos de segunda a sexta, às 20h45, a partir do dia 11 de março. Para fomentar o lançamento da nova edição, o GNT exibirá dois episódios por dia do “Que Seja Doce” entre 4 e 8 de março, após as 19h45.

Com apresentação de Gabriela Manssur, advogada especializada no direito da mulher e ex-promotora pública, e participação de pensadoras, pesquisadoras e importantes nomes do direito, psicologia e política nacional, a nova série documental do GNT, “Justiça Por Elas”, produzida pela Café Royal, que estreará no dia 10, às 23h, discutirá, em sete episódios exibidos aos domingos, os aspectos jurídicos, práticos e emocionais das diversas violências a que as mulheres são expostas no decorrer de suas vidas. Outra atração com estreia em março é o programa “Te vejo no After”, exibido todas às sextas-feiras às 21h45 a partir do dia 15 de março e protagonizado por Marcelo Serrado, que terá o objetivo de realizar noites memoráveis para seus convidados em Afters (festas que rolam numa mesma casa após uma outra festa) enquanto e se divertem com dinâmicas musicais no improviso e tentam descobrir quem é o “inimigo do fim”.

Além disso, entre 4 e 8 de março, o GNT exibirá um documentário por dia, às 1h, sendo, na ordem: “Elza Infinita”, “Sobre Nós”, “Como Ela Faz?”, “Já Que Ninguém Me Tira Pra Dançar” e “Lobby do Batom”, que abordarão temas como a vida da cantora Elza Soares, racismo no amor e na afetividade, trabalho, participação na cultura brasileira da atriz Leila Diniz, e luta pelos direitos da mulher no Brasil, respectivamente. Também na sexta-feira, a partir das 21h45, o canal exibirá dois episódios especiais do programa “Angélica: 50 e Tanto”, com participação de Xuxa e Eliana em um episódio e de Ivete Sangalo, Paula Lavigne, Carolina Dieckmann e Giovanna Ewbank em outro.

Por fim, para celebrar a Páscoa, o GNT definiu uma programação especial focada em receitas que contenham muito chocolate, como os episódios do dia 25 a 29 de março do “Que Seja Doce”, a partir das 19h45 e o episódio “Cacau”, da 10ª temporada de “Tempero de Família”, às 17h do dia 28. Já no dia 30, às 10h30, o canal apresentará o segundo episódio de “Sabores da Floresta”, em que o protagonista também é ele: o cacau.