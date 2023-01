Começaram as filmagens da Terceira Temporada de DOM, do Prime Video

Novos episódios serão gravados a partir deste domingo, dia 8, no Rio de Janeiro

O Prime Video anunciou hoje o início das filmagens da terceira temporada de DOM para este domingo, dia 8 de janeiro, no Rio de Janeiro. Dirigida por Adrian Teijido e Vellas, produzida pela Conspiração, a série conta a história de Pedro Dom, um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro.

Lançada em 2021, a primeira temporada de DOM foi aclamada pela crítica, sendo, na época, a produção mais assistida no Prime Video no fim de semana de lançamento no Brasil, e tornando-se a série internacional Original Amazon mais assistida no mundo.

A primeira temporada também recebeu diversas indicações de prêmios da indústria audiovisual e foi vencedora do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2022, na categoria Melhor Série de Streaming e ganhou como Melhor Série Brasileira de Ficção, de Produção Independente no Prêmio ABC, da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, em 2022.

Em março, no dia 17, é a vez dos fãs da produção acompanharem a segunda temporada, que estreia, exclusivamente, no Prime Video. Nos novos episódios, Dom se torna o criminoso mais procurado do Rio de Janeiro.

A polícia fecha o cerco e, acuado, ele tenta fugir, mas acaba preso. Com a criminalidade por todos os lados, só lhe resta uma opção: se passar por outra pessoa para sobreviver a este inferno. No passado, o jovem Victor entra em guerra com o lado podre da polícia e, assim como seu filho, precisa fugir antes que seja tarde. Isolado em uma missão na Amazônia, ele também assume uma nova identidade para conseguir se infiltrar entre os locais.

Na terceira temporada, nomes como Gabriel Leone, Flávio Tolezani, Raquel Villar e Isabella Santoni retornam ao set para dar vida aos personagens da trama.