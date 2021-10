Com Xuxa Meneghel, Espaçolaser inaugura loja com arquitetura diferenciada e apoio a sustentabilidade

A loja inaugurada será o carro-chefe da marca

Nesta segunda-feira, 18, o público de São Paulo-SP foi presenteado com uma loja conceito da Espaçolaser na Avenida Brigadeiro Faria Lima, uma das principais do município. Além de ser a maior rede de depilação a laser do mundo, a empresa também ficará marcada pela belíssima arquitetura e apoio a sustentabilidade.



A nova loja contou com a apresentadora Xuxa Meneghel no lançamento e foi feita de uma maneira inovadora no intuito de proporcionar uma experiência de altíssimo nível aos clientes. Para isso, a empresa investiu mais de R$4 milhões com um projeto arquitetônico de 600m2, que foi desenhado para inspirar autocuidado e refletir a beleza da pele.

O projeto arquitetônico foi assinado pelos renomados escritórios de arquitetura Athiè Wohnrath, especializado em corporate design, e Marka Arquitetura e Urbanismo, focado em retail design



“Este projeto foi 100% pensado em nossos clientes. Nesta loja eles poderão vivenciar não somente a experiência do tratamento a laser, mas todos os valores da marca”, comenta Ygor Moura, fundador e Chairman da Espaçolaser. “Para que isso seja possível, investimos em um conceito que estimule experiências sensoriais e transforme a jornada, a fim de que ela seja única”, finaliza o executivo.



Além de muita arte e arquitetura, os clientes também vão receber uma mensagem especial de boas-vindas da Xuxa Meneghel ao entrarem na loja. Isso acontecerá por meio de uma holografia da apresentadora, que é sócia-embaixadora da marca.

A apresentadora é sócia-embaixadora da marca



“Eu fiquei apaixonada pelo lugar, a pessoa entra e já falar com uma holografia minha, é bem interessante. Tem uns cantinhos verdes, um espaço para você ouvir as experiências das pessoas. Tem uma sala de espera totalmente diferente, eu curti demais. Também há um respeito nos detalhes, como lugar para cadeirantes, elevador diferente. Eu, que sou chata com detalhes, curti muito”, disse a rainha dos baixinhos.



O espaço tão diferente, inovador e tranquilizante será a flagship da marca, ou seja, a loja carro-chefe. “A flagship foi criada para promover ainda mais o bem-estar. É um espaço para que todos se sintam em casa, pois queremos encantar nossos clientes da entrada até a saída”, comemora Paulo Morais, fundador e CEO da Espaçolaser.

“Estou muito feliz em fazer parte dessa família e dessa história azul, cor que amo. A loja está moderna e linda”, disse Xuxa



A loja estará aberta ao público a partir desta quarta-feira, 20, de segunda à sábado, das 8h às 20h, e aos domingos, das 10h às 16h. A flagship da Espaçolaser está localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4531.