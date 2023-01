Com seis marcas no BBB23, P&G estará presente pelo terceiro ano consecutivo no reality show

Após o grande sucesso nas edições anteriores, a empresa reforçará a parceria com o programa da Globo em 2023

Com uma sequência de três ano seguidos, a P&G, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, confirma novamente uma presença ainda maior no ‘Big Brother Brasil’. Na 23ª edição do reality, a companhia está com seis marcas: Downy, Always, Oral-B, Pantene, Vick e Sonozzz.

Após grande sucesso nas edições anteriores, a P&G reforçará a parceria no BBB23. Créditos: Globo

Em mais uma edição, a P&G reforça a parceria após sucesso com o programa, com amplo alcance e audiência, grande diversidade de pessoas, debates em torno de temas importantes para a sociedade e, principalmente, trocas e conversas com os consumidores e telespectadores, colaborando para uma conexão mais ampla, criação de valor e construção de marcas junto ao público.

A empresa está com seis marcas no reality show: Downy, Always, Oral-B, Pantene, Vick e Sonozzz. Créditos: Instagram

“É muito importante para nós estarmos inseridos no reality e queremos viver novamente todos os meses do jogo, participar e construir histórias, apresentar novidades, entrar nas conversas dentro e fora da casa e usar as forças de nossas marcas para fazer parte da transformação em nossa sociedade, com o objetivo de escutar, servir e fortalecer o dia a dia com nossos produtos e com a influência da nossa comunicação”, afirma Julia Asakawa, diretora de Growth Marketing da P&G Brasil.

Festa da Pantene no BBB 22 foi uma das mais comentadas da edição. Créditos: Globo

No ano passado, Pantene, a marca #1 de condicionantes no mundo¹, marcou a trajetória do ‘BBB’ com um show da cantora Liniker, promovendo um espaço de representatividade tanto dentro quanto fora da casa. Já Oral-B e Vick buscaram conscientizar sobre a importância da saúde nas provas do anjo e líder. A P&G ainda ganhou alta presença nas redes sociais, incluindo o novo apelido da marca Downy, que os brasileiros carinhosamente chamam de “Dôni”.