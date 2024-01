Com Rafael Portugal, UNICA lança campanha para incentivar uso de etanol no Brasil

Com altas temperaturas registradas no ano de 2023, discussão sobre o uso dos biocombustíveis se torna essencial

Com a finalidade de sanar as dúvidas dos motoristas para que eles abasteçam seus veículos com etanol, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (ÚNICA) lançou nesta quinta-feira (18/01) uma campanha publicitária, estrelada pelo humorista Rafael Portugal, que apresentará os benefícios econômicos e ambientais no uso do etanol. Misturando o tom divertido e informativo, a campanha definiu como bordão “Vai de Etanol” e tem a sua divulgação em quatro spots de rádio, 10 vídeos na TV, além de uma equipe de influenciadores digitais contratados para divulgação nas redes sociais.

“A iniciativa ocorre em decorrência da necessidade urgente de acelerar a substituição dos combustíveis fósseis por biocombustíveis, reduzindo a emissão dos gases que provocam o efeito estufa”, relata Evandro Gussi, presidente da UNICA. Esta frase é corroborada pelo relatório do Programa Copernicus (do Programa Espacial da União Europeia), que mostra as altas temperaturas impactaram o planeta Terra no último ano (2023), fazendo com que mais da metade dos dias atingisse de temperatura acima do necessário para a ocorrência de eventos climáticos extremos, que podem provocar destruição e mortes.

Dessa forma, como é um biocombustível, o etanol possui atributos capazes de resolver o problema, promovendo um aceleramento da transição energética no Brasil. Entre março de 2003 (criação dos motores flex) e o fim de 2023, o uso de etanol em território nacional evitou a emissão de 662 milhões de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera. Com toda essa problemática, o etanol se tornou assunto principal de discussão em algumas das principais reuniões globais de economia e meio ambiente.

Na cúpula do G-20, realizada em Nova Déli (capital indiana) nos dias 9 e 10 de setembro de 2023 foi lançada por Brasil, Índia, Estados Unidos, outros 19 países e 12 organizações internacionais, a Aliança Global para os Biocombustíveis, que possui o propósito de estimular a produção sustentável e a utilização de biocombustíveis no mundo, tendo o Brasil como um exemplo de tecnologia e boas práticas no setor. Ainda referente a discussão, ficou definida na Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP28, acontecida entre os dias 30 de novembro e 13 de dezembro de 2023, nos Emirados Árabes Unidos, que os países devem realizar uma eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, o que proporciona uma grande possibilidade para o uso dos biocombustíveis.