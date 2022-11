Com quase 70 milhões de reproduções, “Os Quebradeiras” batem recorde com a música “Pagodão do Birimbola” durante a Copa do Mundo

Neymar foi um dos responsáveis pela viralização do hit

O grupo “Os Quebradeiras”, da periferia de Niterói, Rio de Janeiro, estão com mais um hit na carreira e, neste período da Copa do Mundo, viram mais uma canção viralizar durante os jogos. “Pagodão do Birimbola” foi publicado pelo jogador Neymar e acumula quase 70 milhões de reproduções no TikTok do craque.

Vale lembrar que “Os Quebradeiras” são donos do sucesso “Na Rebolada”, parceria com DJ Zullu, que está concorrendo ao prêmio “Um hit é um Hit”, no Tik Tok Awards 2022



Na mesma rede, já quase 400 mil pessoas fizeram a dancinha apenas no período dos jogos, entre famosos como Pocah e anônimos. O single, com parceria da gravadora Mousik e Machadez, não para de crescer nas plataformas digitais e acumula meio milhão de visualizações.

Os intérpretes do hit, Lc, RK, Gustavinho e Zelé não param de comemorar. “Esqueça tudo! Já até aparecemos na Globo para falar da música nas redes no Neymar”, diz Gustavinho. “Os números cresceram muito, principalmente no primeiro jogo do Brasi”, diz Lc. “Está todo mundo dançando o Pagodão e estamos muito felizes”, completa RK.

“Mais um hit em nossa carreira e ter visto o Neymar dançar, não teve preço! Explodimos”, celebra Zelé.

A música que bateu 16 milhões de ouvintes no Spotify e ainda fez parte de uma cena em "Travessia", novela da TV Globo.