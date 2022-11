Com proposta de revelar segredos e amores, Galisteu estrela documentário do Canal E! em 2023

“Barras Invisíveis” mostrará o dia a dia da apresentadora; produção será exibida no segundo semestre do próximo ano



O dia a dia da mulher contemporânea é repleto desafios. Entre aquelas que decidiram casar e ser mãe, ainda mais. Dessa forma, “Barras Invisíveis” traz Adriane Galisteu como personagem principal da produção que dá voz à diversas mulheres brasileiras.

O novo documentário-reality foi anunciado, no início desta semana, durante um evento para empresários da indústria da televisão por assinatura, no Hotel Rosewood, em São Paulo e contou com a presença da artista.

Adriane Galisteu com Marcello Coltro, VP Sênior da NBCUniversal América Latina. (Foto: Divulgação)

A proposta da produção é acompanhar de perto a intensa rotina da família de Galisteu, Alexandre Iódice e Vittorio. A expectativa é que mostre também os detalhes e os desafios dos três, revelando a intimidade da dinâmica para além do glamour do mundo dos famosos. Ao todo, serão oito episódios com duração de 60 minutos cada.

Em teaser publicado nas redes sociais, Galisteu promete mostrar ao público seus medos, anseios, superação e também amores. O vídeo divulgado conta com cenas do namorado, o inesquecível piloto de Fórmula 1, Ayrton Sena. Além de trechos da chegada do seu filho, Vittorio. É esperado que a produção seja reveladora e compartilhe fatos inéditos dos 40 anos de carreira da loira.

Produção será exibida no segundo semestre do próximo ano produção será exibida no segundo semestre do próximo ano (Foto: Divulgação)

Nascida em São Paulo, Adriane Kelemen Galisteu é uma das importantes e carismáticas apresentadoras do Brasil. Anteriormente, foi modelo e despontou as mais relevantes passarelas. Atualmente, comanda o reality show da Tv Record, A Fazenda.

A promessa da apresentadora é de compartilhar diferentes momentos da vida com o público (Foto: Divulgação)

O programa conta com coprodução da NBCUniversal International Networks & Teleimage, produção executiva de Marcello Coltro, Patrick Siaretta e Eliane Ferreira, gerência sênior de produção de Stefanie Borges e direção de Fernando Viudez.