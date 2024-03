Com presença VIP de Jade Magalhães e Aline Marquez, Forum lança sua coleção de Outono/24

Lançamento ocorreu em shopping da cidade de São José dos Campos (SP), na quinta-feira (7)

Na última quinta-feira, 7 de março, no Vale Sul Shopping localizado São José dos Campos (SP), a Forum, marca do Grupo AMC Têxtil, apresentou, em primeira mão, a sua nova coleção de Outono/ 24 no evento que contou com a presença VIP de Jade Magalhães, Aline Marquez e DJ Carol Emmerick, que tocou para o público presente.

A coleção lançada no evento pela marca, que é referência no mercado de jeans com suas peças descoladas, originais e criativas, teve a sua campanha estrelada pela top model brasileira de fama internacional, Izabel Goulart. Para a campanha de divulgação, a modelo realizou um ensaio fotográfico num clima cosmopolita em Paris, vestiu looks da coleção baseados no lifestyle urbano e explorou a essência original do jeanswear, exibindo um momento mais fresh e moderno da Forum, que promove nessa estação a personalidade do estilo utilitário, que é tido como uma das maiores apostas do street style da temporada. Sendo o grande protagonista da coleção, o azul original está em peças de shapes recortados, máxi jaquetas, macacões e trench coat.