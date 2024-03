Com presença de Kim Kardashian e Serena Williams, Isabeli Fontana desfila para Balenciaga

Supermodel brasileira recebe parabéns da atriz Salma Hayek por desfile no Paris Fashion Week

O desfile, com exclusividade, da renomada topmodel brasileira Isabeli Fontana, para a famosa grife Balenciaga, durante a Semana de Moda de Paris, foi assistido presencialmente por várias celebridades como Kim Kardashian, a atriz Isabelle Huppert, a tenista Serena Williams, o cantor de K-pop Juyeon e a atriz Salma Hayek, com esta última que indo ao backstage após o término do desfile para parabenizar Isabeli. Tendo uma marcante carreira de pouco mais de duas décadas na moda nacional e internacional, a modelo brasileira adicionou mais uma etapa na sua história no mundo fashion ao ser escolhida para desfilar utilizando um vestido todo preto de mangas deslocadas.

“Balenciaga é um nome significativo na minha trajetória. Lembro que antigamente era um desfile impenetrável, começando às 07am, quem fosse aprovada pro casting era considerada poderosa, o hype do momento. Eu tive a felicidade de fazer algumas vezes, inclusive foi um ponto de virada na minha carreira que encaminhava para ser algo mais sexy e com a Balenciaga eu passei a ser vista mais high fashion, até com uma certa androgenia. Estar aqui em Paris à convite da Balenciaga passa um filme na minha cabeça. É sentir um pouco a sensação lá da Isabeli de 20 anos atrás, mas com a maturidade de agora e pronta para mais um novo ciclo!”, declara Isabeli Fontana.

A brasileira Isabeli Fontana que já possui mais de 20 anos de relação com a marca Balenciaga, tendo estrelado campanhas e desfiles, como da temporada de Primavera/Verão de 2004, demonstra com esse desfile que a sua carreira no mundo da moda ainda não foi encerrada, que ainda está viva.