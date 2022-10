Com presença de famosos, Gilberto Gil marca a abertura do “Festival Música em Movimento”

Famosos como Thales Bretas, Carolina Dieckman; além dos filhos Bem e José Gil aplaudiram a apresentação icônica

O grande cantor de MPB Gilberto Gil abriu, na noite da última quinta-feira (20), o primeiro Festival Musica em Movimento, no Theatro Municipal.

Thales Bretas e Carolina Dieckman se emocionam em show de Gil (Foto: Reginaldo Teixeira)

A apresentação foi marcada pela presença de personalidades como Thales Bretas, Carolina Dieckman, Cinara Leal, Fabio Judice, Juliana Dalavia, Vitor Thiere, Mateus Solano e Paula Braun, entre outros.

Hits de sucesso como “Andar com Fé”, “Aquele Abraço”, “Domingo no Parque”, “Palco”, “Refazenda e “A Paz” não ficaram de fora e agitou o público presente.

Gilberto Gil recebe cumprimentos de Lucio Mauro Filho no Theatro Municipal (Foto: Reginaldo Teixeira)

A abertura do momento célebre ficou por conta da cantora Dora Dora Morelenbaum que contou com a participação especial de seu pai, o maestro Jaques Morelenbaum. Eles cantaram juntos as músicas “Passarinha” e “Se eu quiser falar com Deus”.

O evento é uma realização da agência de entretenimento Novo Traço, apresentado e com patrocínio máster da EMS e com apoio da Limppano.

Cinara Leal acompanha show de Gilberto Gil (Foto: Reginaldo Teixeira)

Para o fundador da Novo Traço e diretor geral do Festival, poder oferecer ao público ingressos acessíveis e acompanhar de perto Gilberto Gil é emocionante e impactante.

Gilberto Gil se apresenta no Theatro Municipal (Foto: Reginaldo Teixeira)

“Esse é um dos nossos principais objetivos enquanto agência. Agora vamos para São Paulo, apresentar mais uma vez este show incrível no Teatro Sérgio Cardoso, onde os ingressos também se esgotaram em minutos”, finalizou.

O Festival segue para São Paulo, com show no dia 2 de novembro, às 20h30, no Teatro Sérgio Cardoso.