Com Post Malone no Palco Mundo, Rock in Rio recebe nota 9.4 do público pelo segundo dia de apresentações

O segundo dia de Rock in Rio, sábado (3), que contou com Post Malone como o grande headliner do Palco Mundo, recebeu 9.4 como nota geral do público para a experiência na Cidade do Rock, em pesquisa presencial conduzida pelo instituto GFK.

Além do rapper, se apresentaram neste dia Alok, Jason Derulo e Marshmello no palco principal; Orquestra Mundana Refugi, Wallace Oliveira e Terra Celta no Rock Street Mediterrâneo; Racionais MC’s, Criolo + Mayra Andrade, Xamã + Brô MC’s e Papatinho e L7nnon + MC Hariel e MC Carol no Palco Sunset, E PK + Don Juan, Bin e Azula no Espaço Favela, entre muitas outras atrações.

“Esta nota é um grande reconhecimento do público à qualidade da entrega do festival. Estamos trabalhando para promover a melhor experiência para o público, na maior e melhor edição do Rock in Rio de todos os tempos”, afirma Luis Justo, CEO do festival.

A GFK, consultoria líder de inteligência de consumidor e mercado, é responsável por medir durante os sete dias de shows como está o sentimento das pessoas em relação às ativações e infraestrutura tanto do Rock in Rio quanto de alguns dos patrocinadores que marcam presença na Cidade do Rock.

