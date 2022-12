Com possibilidade de mais investimentos culturais, jovens artistas esperam 2023 promissor

A expectativa é que com novo governo mais sejam investimentos no segmento; assim como a retomada gradual das produções

O setor cultural emprega cerca de cinco milhões de brasileiros direta e indiretamente. O segmento deve se beneficiar com o retorno das leis de incentivo e isenções fiscais que estimulam os segmentos.

Para o ator de Poliana Moça, do SBT, Vicenzo Richy, a esperança é de um 2023 de paz e união. Ele afirma ainda que espera que a sociedade possa olhar para o bem-estar do planeta e dos seres humanos, além de poder continuar “plantando sementes” de evolução.

Já a atriz e cantora projeta que o próximo ano seja incrível e com mais oportunidade e solidariedade entre os brasileiros. “Eu vou fazer a minha parte, cultivar amizades e oferecer o melhor de mim para cada pessoa, seja nas minhas atitudes pessoais, seja pela minha arte. E o ano já começa com uma viagem de estudo de arte e cinema, em Nova Iorque. Na volta, tem o lançamento do meu primeiro single – Nosso Amor o Pantanal – um hino de Carlos Rennó e Apollo 9, em defesa desse bioma maravilhoso. E tem também a estreia do meu canal no Kwai, onde já atuo como roteirista de mininovelas exibidas na plataforma”, destacou.

O mesmo cenário de realizações e conquistas é esperado pela cantora e atriz dos canais do youtuber Lucas Netto, Khiara Flaminni. Em 2023, ela deve estrear em novos projetos da Netflix, como séries e filmes com foco em muita diversão. Já no quesito pessoal, ela pretende viajar muito.

A atriz do canal Gloob, Nicole Orsini, anseia que o novo ciclo seja de prosperidade e com mais desafios tanto na TV quanto no teatro. Segundo ela, já há um projeto em vista, mas que ainda é preciso ser mantido em sigilo. “Mas já adianto que a Berenice ainda vai aprontar muito ao procurar o seu espaço no mundo”, revelou.

O ator do DPA, Stéfano Agostini, deseja saúde, paz, prosperidade e família reunida para o novo período. Além de novos desafios e uma agenda intensa de trabalho.

Enfim, a bailarina da escola Bolshoi Brasil, Elisa Neves, já enxerga 2023 como um marco em sua vida. Uma vez que ela está se mudando do Rio de Janeiro para Joinville para realizar o seu sonho de estudar na escola de balé. “Vou cheia de expectativas e realizada. E é isso que eu desejo para todo mundo no novo ano. Que todas as suas expectativas se realizem”, finalizou.