Com parceiro de Cássia Eller, Liza K lança “Acreditar”

Faixa é a segunda do novo álbum “Simplicidade”, que chega às plataformas em 2023

“Acreditar”: verbo, pode ser usado para diversas definições. Embora tenha diversos empregos gramaticais, a palavra se configura de uma forma simples no dia a dia. Para Liza K, este é o nome de sua nova canção, que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira, dia 18 de novembro.

Musicalmente falando, “Acreditar” traz um tom suave, inspirado em uma balada, para promover a reflexão e o relaxamento

A faixa, que surgiu para Liza em meio a um sonho, ganhou um novo significado ao longo dos anos, afinal, é uma música que já estava escrita há algum tempo. “Acreditar” não é uma composição recente. Fiz há alguns anos a partir de um sonho, assim como foi com ‘Reparar’. Surgiu uma ideia no meio do sono e acordei pra ‘canetar’. ‘Não posso esquecer de acreditar em mim, não posso esquecer de mim’. Acordei com essa frase já musicada e depois completei a canção com letra e as partes A e B. Na época eu vivia um término de um relacionamento e escrever essa música foi algo como uma âncora capaz de me resgatar, me trazendo de volta, me servindo de holofote para me ressituar em mim mesma. A sensação era de pertencer a uma ilha deserta encharcada de lágrimas e dores pelas quais todos nós passamos nesse universo chamado ‘amor’”, explica a cantora.

Segundo Liza, que revela em “Acreditar” sua segunda música, a faixa ganhou um novo significado em meio ao processo de produção: “Quando a música ficou pronta eu já não sentia solidão. Tinha uma companhia, uma alegria, um renascimento, um vigor e uma leveza. Comecei a tocar nos shows e só estava esperando a oportunidade de gravar e agora sim!”.

Trazendo uma mensagem que remete a confiança, crença e com uma vibe de positividade, “Acreditar” sucede o lançamento de “Reparar”, música lançada por Liza K em setembro deste ano (2022).

“O título já revela a mensagem da letra: necessidade de confiar, crer, pensar ‘pra cima’, “pra frente”, com otimismo, acreditando em si, com foco no aprendizado, dispensando o que não serve, o que nos impede de evoluir. Necessidade de autocuidado e de viver com intensidade, aproveitando esse fio que é a vida”, acrescenta Liza K.

Para a nova faixa, a cantautora traz a participação de um grande nome da música brasileira: Walter Villaça, guitarrista que já trabalhou com Cássia Eller e Nando Reis, entre outros. Com uma grande história conjunta, que teve início ainda na universidade, os dois mantêm uma grande história de afetividade pessoal e profissional.

A faixa, que surgiu para Liza em meio a um sonho, ganhou um novo significado ao longo dos anos, afinal, é uma música que já estava escrita há algum tempo

Segundo Liza, trazer o músico para a faixa é a realização de um sonho: “Conheço o Walter há muito tempo, desde a época da faculdade. Isso aconteceu muito antes de ele tocar com artistas consagrados como Cássia Eller e Nando Reis. Sempre foi meu sonho tocar com ele, mas morando em cidades distantes isso nunca foi possível e agora ele gravou 2 faixas para este álbum. Temos planos futuros de parcerias em composição e produções musicais e é de uma importância pontual a presença do Waltinho neste projeto “Simplicidade” que compactua uma linguagem e influência musical muito similar a minha”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Musicalmente falando, “Acreditar” traz um tom suave, inspirado em uma balada, para promover a reflexão e o relaxamento. “Essa faixa é muito especial porque imprime um ritmo suave e leve, bom pra relaxar. Uma balada pop alternativa que passeia pelo terreno do indie com os efeitos de slides da guitarra. O bandolim dá um toque melódico no final do arranjo, deixando a sonoridade mais etérea”, finaliza Liza K.

Álbum

“Reparar” é a primeira de 4 faixas que serão lançadas por Liza antes da chegada do novo álbum da artista, “Simplicidade” e “Acreditar” é a segunda. O projeto, que contará com 8 faixas no total, com participações de Walter Villaça e Lui Coimbra, tem data de lançamento marcada para março de 2023.

Segundo Liza, trazer o músico para a faixa é a realização de um sonho

As faixas, no entanto, estão sendo apresentadas mensalmente entre setembro de 2022 e março de 2023, antecedendo a chegada de “Simplicidade”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com produção musical assinada por Marcelo Cebukin, o projeto conta com as participações de Walter Villaça, Katia Preta, Reinaldo Godoy e Lui Coimbra.