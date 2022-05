Com novo conceito, Caldas Country Festival anuncia atrações de 2022: Gusttavo Lima, Pedro Sampaio e mais

Para quem estava com saudade do evento mais esperado e aguardado de Caldas Novas-GO e região, a espera acabou! O Caldas Country Festival 2022 está garantido, inclusive, os primeiros nomes da Line UP já foi foram divulgados e contam com grandes artistas, como Gusttavo Lima, Pedro Sampaio Maiara e Maraisa e muito mais.

“O festival mais quente do Brasil unirá todo o país e fará história mais uma vez”, afirma Douglas Oliveira



O Caldas Country já é o evento carimbado na programação anual da cidade, mas precisou ser adiado por três anos por conta da pandemia de Covid-19. Agora, a festa volta com força total e muitas novidades para reunir os melhores artistas da música em um só lugar. A mudança está marcada até no nome.

de Caldas Novas voltará a ser o local onde o país inteiro se encontra para se divertir em um fim de semana com os maiores artistas da música brasileira



“O Novo Caldas Country chega com muitas mudanças, mas sempre mantendo a essência e a história de ser o pioneiro em festivais de música sertaneja. A partir de agora o evento se chama Caldas Country Festival, nome que representa toda a grandiosidade e pluralidade. Teremos um novo layout do evento, atrações especiais, uma nova pré-festa e muitas melhorias em todos os setores da festa”, antecipa Douglas Oliveira, da Diverti, empresa organizadora do evento.

O festival de música sertaneja é pioneiro no Brasil, mas já conta com a presença de artistas de outros estilos musicais, como Pedro Sampaio



A apresentação do novo conceito do evento contará com um coquetel na gravação do DVD da dupla Guilherme & Benuto, em Goiânia-GO. Os primeiros nomes confirmados no Caldas Country Festival são: Mato Grosso e Mathias, Guilherme e Benuto, Pedro Sampaio, Maiara e Maraisa, Gusttavo Lima, Harmonia do Samba, Jorge e Mateus, Gustavo Mioto, Zé Neto & Cristiano, e Dennis.