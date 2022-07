Com modelagem de biquíni tradicional, a brasileira Indy rouba a cena do Big Brother dos USA

Primeiro fim de semana de Indy Santos foi marcado por momentos engraçados

Ela é a primeira brasileira a participar do Big Brother USA – que segue os mesmos formatos do Big Brother Brasil, mas acontece nos Estados Unidos. Indy Santos, 31 anos, nasceu em Santos, no litoral de São Paulo e cresceu em Morro do Pacheco. Formou-se em Jornalismo e trabalhava como como comissária de bordo, antes de ingressar na 24ª edição do Big Brother americano.

Indy tem mostrado toda a espontaneidade no “reality show”, no melhor estilo “Miss Simpatia”

O primeiro final de semana da brasileira na casa foi marcado por momentos descontraídos, revelações, cebola estilizada, círculo de gratidão e a volta dos biquínis. Indy tem mostrado toda a espontaneidade no reality show, no melhor estilo “Miss Simpatia”.

A participante fez amizade com toda casa, sem exceção, e contou para seus colegas de programa como era sua vida em Santos. Contou ainda sobre sua infância, sobre sua trajetória profissional desde o comecinho, do zero, até o momento de alçar voos. Discreta, Indy manteve uma postura leve com relação ao jogo, firmando e fortalecendo suas parcerias.

A cebola estilizada

Com os “personal trainers” Joseph Abdin e Monte Taylor, Indy protagonizou uma divertida sessão de fotos no espelho do banheiro. A foto rendeu a selfie que viralizou nas redes sociais durante o final de semana. Outro assunto que rendeu nas redes foi a brincadeira que a participante fez com uma cebola, a estilizando e fazendo uma carinha com direito a bigode. A cebola virou motivo para brincadeiras na casa e ganhou até um nome no recém-criado fã clube da Indy: “Indys onion”.

Quanto ao uso de biquínis, Indy usou uma modelagem mais tradicional. Sem tempo ruim, vestiu uma peça e deu seu toque de “styling”, levantando a lateral da peça, para ficar mais ao seu gosto pessoal.