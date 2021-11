Com milhares de seguidores, o influenciador e empreendedor Murilo Henrique compartilha seu dia a dia, viagens e dicas profissionais em suas redes sociais

Com mais de 350 mil seguidores no Instagram, ele tem incentivado pessoas a continuarem a se mover e ir atrás de seus sonhos

Com apenas 25 anos de idade, o baiano Murilo Henrique tem feito sucesso na web, com suas dicas de empreendedorismo e independência financeira.

Acostumado a trabalhar com produtos físicos, a alguns anos, o influencer e empreendedor viu sua vida mudar da noite para o dia, ao vender suas 3 lojas e investir em infoprodutos.



“Nasci para empreender, gosto de ter novas ideias e tirar elas do papel, me motiva criar algo que traga algum benefício para a sociedade”, conta.



Com mais de 350 mil seguidores no Instagram, ele tem incentivado pessoas a continuarem a se mover e ir atrás de seus sonhos. Com mensagens motivacionais e dicas sobre negócios, seus seguidores estão sempre ligados no que Murilo tem a dizer.

“Tive que me reinventar após levar um prejuízo por um mal investimento, em menos de três anos, dei a volta por cima, vendi minhas lojas físicas e superei meus objetivos financeiros através do marketing digital, é isso que quero passar para aqueles que me seguem, desistir jamais!”, disse.