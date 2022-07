Com mais de 200 lojas espalhadas pelo Brasil, franquia se destaca e vira febre pós-pandemia

Sóbrancelhas oferece serviços de qualidade e preço justo para todas as clientes

A empresária Luzia Costa, criadora da Sóbrancelhas (maior rede de franquias

em estética facial da América Latina) tem como objetivo empresarial oferecer a seus clientes preço acessível e qualidade. Em cima desses dois pilares, Luzia inovou e transformou sua ação em um modelo de negócio.

“Minha missão é levar os serviços com resultados a todas as pessoas. A Sóbrancelhas nasceu para atender quem busca qualidade e confiança, mas não quer pagar caro por isso. Oferecemos procedimentos de qualidade e com excelentes resultados a preços que cabem no bolso de todos”, explica Luzia.

A rede de franquias hoje possui mais de 200 lojas espalhadas pelo Brasil, e outras 20 ao redor da América Latina, tornando-se a rede de maior sucesso no segmento de cuidados faciais. A cada ano, a rede aumenta sua linha própria de produtos, que podem ser adquiridos diretamente nas unidades e pela loja online.https://loja.sobrancelhas.com.br/

Os serviços oferecidos nas unidades também abrem um leque que vai desde o carro chefe, com o design e visagismo de sobrancelhas, até o prestigiado Hydra Lips, um tratamento para hidratação, revitalização, nutrição e reestruturação labial profunda, passando por uma gama de serviços como extensão de cílios e tintura de cílios e sobrancelhas.

A loja virtual da Sóbrancelhas conta com todos os produtos exclusivos da marca, com os preços praticados nas lojas físicas. São mais de 26 itens de alta qualidade e com matérias-primas naturais e nanotecnológicas, que proporcionam à pele do cliente um resultado fantástico. “A grande vantagem da nossa loja online é a possibilidade do nosso cliente receber nossos produtos em qualquer lugar do Brasil”, afirma.