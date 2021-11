Com looks impecáveis, Daniela Albuquerque e sua família curtem o Halloween em grande estilo

A família de Daniela Albuquerque não economizou nas caracterizações para a festa de Halloween

Muitos Famosos capricharam nos looks para as festas de Halloween e com a apresentadora Daniela Albuquerque e sua família não foi diferente.

Em suas redes sociais, Daniela postou um vídeo da caracterização de suas filhas Antonella e Alice. Com fantasias divertidas e muito bem confeccionadas as meninas ganharam elogios dos seguidores de Daniela.

Amilcare Dallevo também entrou na brincadeira e se fantasiou de Fantasma da Ópera e não dispensou a máscara (característica marcante do personagem) e a capa. O terno é da Camargo Alfaiataria, famoso por ternos impecáveis e por vestir homens que são referência quando o assunto é estilo.



Quanto à Daniela, impossível não falar de sua beleza. A apresentadora estava maravilhosa com maquiagem sombria. Olhos bem marcados e sombreados em tons escuros e na boca um batom vermelho clássico.

O vestido, um show à parte. Criado por Israel Valentim, o longo preto feito em camadas de tule e corpete estruturado não passou despercebido. Daniela complementou o look com luvas e gargantilha preta. O styling ficou por conta de Claudio Vaz. O cabelo e maquiagem são de Michele Chagas Beauty. E o registro das imagens de Cristina Silva Rosa.

Arrasaram!