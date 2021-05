Com joias milionárias, modelos brasileiros posam para editorial de moda

As joias da designer Monica Botelho foram usadas por modelos em um editorial com diversidade e representatividade.

O empresário Elian Gallardo é idealizador de um editorial de moda que tem dado o que falar na internet desde que os bastidores das fotos começaram a ser divulgados. As joias de luxo usadas por modelos de diversas etnias.

As joias da designer Monica Botelho, que são avaliadas em milhões de reais, são um dos atrativos de um editorial que carrega uma mensagem social importante de representatividade e diversidade.

O empresário Elian Gallardo é idealizador deste editorial de moda , Para este editorial, Elian escalou modelos diversos com histórias diversas.

”Fazer esse editorial foi um grande passo na minha carreira como diretor criativo. Essa era uma ideia que guardo desde 2012 quando vi um livro do Butler & Wilson com shootings maravilhosos e desde então fiquei com esse mood na cabeça. Sempre apostei muito na força da ”Brasilidade” e nesse editorial quis reunir um pouco disso nesse momento único da moda e publicidade. Agora é o novo normal” disse o empresário que está a frente da revista de moda ”Bananas”, onde o editorial completo será publicado em breve.









Elian Gallardo é conhecido por descobrir pessoas que antes eram consideradas ”fora dos padrões” para o mercado da moda e que fizeram muito sucesso. ”Sempre apostei em perfis diferentes e etnias, antes isso era muito restrito. Hoje as coisas mudaram e as oportunidades foram ampliadas. Aposto sim na diversidade e essa é uma forma de colaborar socialmente com meu trabalho. Descubro pessoas todos os dias” conta o empresário que já esteve no comando de negociações de milhares de dólares com marcas como Dior, Dolce & Gabbana e Guess.

Para este editorial, Elian escalou modelos diversos com histórias diversas, como é o caso do lutador de boxe Rafael Reis da Bahia e o japonês Caio Okimoto. A famosa Soffya Alves, que foi descoberta pelo apresentador Rodrigo Faro, também fotografou para o editorial.