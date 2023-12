Com investimento superior a R$2,5 milhões, Clinovi expande e abrirá nova unidade em Guarulhos

Referência no setor, empresa inaugurará em janeiro e fevereiro de 2024 novo núcleo de coworking de saúde

A Clinovi, empresa especialista em coworking de saúde, realizará a abertura de sua nova unidade, localizada em Guarulhos, em janeiro e fevereiro de 2024. A inauguração que está com inscrições abertas gratuitas, no site da empresa, para reservar o seu lugar no evento, durará três dias (30/01, 31/01 e 01/02).

A Diretora da Clinov, Gabriela Ferreira, conta sobre a infraestrutura e as motivações da empresa para abrir a unidade no munícipio de Guarulhos: “A decisão de abrir uma unidade em Guarulhos foi motivada pelo rápido crescimento populacional da cidade e pela presença de grandes redes hospitalares e clínicas. Com um investimento de R$ 2.5 milhões, a nova unidade pode acomodar até 552 profissionais por dia em seus 23 consultórios, além de dois laboratórios, proporcionando um atendimento eficiente para cerca de 1.000 pessoas diariamente”.

Fundada em 2021 e responsável por fornecer infraestrutura para os médicos atenderem seus pacientes, o coworking de saúde da Clinovi possui outras 5 unidades situadas no ABC, Paulista, Osasco, Pinheiros – Faria Lima e Cincinato; e possui espaços para trabalhos de profissionais de diversas áreas da saúde, como médicos, biomédicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, entre outros.

“Nos posicionamos não apenas como um provedor de espaços de coworking, mas como um facilitador no dia a dia dos profissionais da saúde, permitindo que se concentrem no atendimento ao paciente, enquanto nós cuidamos de todos os aspectos operacionais e administrativos do espaço de trabalho”, explica Gabriela Ferreira, sobre o funcionamento e os benefícios da Clinovi.